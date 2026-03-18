Palmeiras, em vantagem numérica, joga mal, mas vence o Botafogo

Lá vem o Palmeiras jogando mal e subindo a ladeira. Nesta quarta-feira (18), na abertura da rodada 7 do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, o Verdão teve praticamente um tempo inteiro de 11 contra 10 e não apresentou muita coisa. Porém, somou mais três pontos ao derrotar o Botafogo por 2 a 1, na conta do chá.
O Palmeiras, com 16 pontos, segue na luta pela liderança. Na próxima jornada, aliás, pega o São Paulo em clássico direto pela ponta, no sábado (21). Já o Glorioso, com dois compromissos a menos, amarga a quarta derrota consecutiva no Brasileirão e segue descendo a ladeira. O time é o 17º colocado, na zona de rebaixamento, com apenas três pontos. No sábado (21) também, o Mais Tradicional visita o Red Bull Bragantino.
“Ih, só dá Palmeiras”
Um primeiro tempo de uma equipe, como era esperado. Desorganizado, o Botafogo iniciou o prélio animado, mas logo sucumbiu diante de sua marcação amadora. O Palmeiras foi forte na transição e chegou ao gol com facilidade. Andreas arrematou. Allan, no meio do caminho, desviou e matou Raul. No fim, Medida, último homem, deixou o Mais Tradicional com dez jogadores em campo. O Verdão voltou a criar, e o placar mínimo ficou muito barato.
Pragmatismo de Abel flerta com o perigo
O Palmeiras sabia que o Botafogo não tinha um goleiro confiável e, assim, chegou ao segundo. Arias finalizou no meio do gol, e Raul, obviamente, aceitou. E aí a equipe anfitriã tirou o pé e não matou o jogo. Danilo, ex-Verdão, aproveitou erro de Freitas, ex-Fogão, para descontar e frustrar os planos de quem esperava uma goleada no Allianz. O Verde passou a perder duelos e ver o time visitante assustar com Artur. O duelo tornou-se dramático.
PALMEIRAS 2×1 BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – Rodada 7
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data e hora: 18/03/2026, às 19h (horário de Brasília)
Gols: Allan, 8’/1ºT (1-0), Arias, 6’/2ºT (2-0), Danilo, 13’/2ºT (2-1)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur; Freitas, Andreas (Evangelista, 26’/2ºT), Maurício (Sosa, 25’/2ºT), Allan (Felipe Anderson, 39’/2ºT) e Arias (Larson, 39’/2ºT); Flaco (Roque, 26’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
BOTAFOGO: Raul, Vitinho, Ferraresi (Justino, 24’/2ºT), Bastos (Artur, 24’/2ºT) e Telles, Danilo, Medina e Montoro; Barrera, Martins e Júnior Santos (Santi, Intervalo). Técnico: Martín Anselmi
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Cartão Amarelo: Sosa (PAL); Tucu, Villalba (BOT)
Cartão Vermelho: Medina, 43’/1ºT (BOT)
