Courtois preocupa o Real Madrid e deve ficar fora do clássico contra o Atlético

Thibaut Courtois deve ficar fora do clássico contra o Atlético de Madrid, no próximo domingo (22), no Bernabéu, e a preocupação no Real Madrid só aumenta. De acordo com o jornal AS, os primeiros exames indicam uma lesão no adutor da coxa direita. A gravidade ainda será confirmada, mas é ela que vai definir se o goleiro terá condições de jogar nas quartas de final da Champions.

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O que parecia apenas um incômodo leve, sentido ainda no jogo contra o Manchester City, ganhou contornos mais preocupantes. O clima no clube é de cautela, e Lunin já se prepara para assumir a titularidade.

Courtois começou a sentir o problema ainda no aquecimento da partida contra o City. Mesmo assim, decidiu jogar após conversar com a equipe médica. No intervalo, porém, com o Real em situação confortável no jogo, a comissão optou pela substituição para evitar que a lesão piorasse.

A definição sobre a gravidade deve sair nesta quinta-feira (19), após novos exames. O goleiro ficou em repouso nesta quarta-feira (18) para reduzir a inflamação e facilitar uma avaliação mais precisa. Apesar de ainda não haver um diagnóstico final, a tendência é que ele não atue no dérbi.

Titular absoluto, Courtois é o jogador mais utilizado do elenco nesta temporada, tendo ficado fora de apenas três dos 44 jogos do time até aqui.

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