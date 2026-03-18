Jhon Arias celebra primeiro gol pelo Palmeiras: “Marcante e importante”

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2 a 1 foi especial por diversos motivos para Jhon Arias. Além do triunfo ter recolocado o Verdão na liderança do Brasileirão com 16 pontos – a mesma pontuação do São Paulo, mas com saldo melhor – também serviu para que o colombiano marcasse o primeiro gol com a camisa do novo clube.

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Contratado por 25 milhões de euros (R$ 155 milhões), Arias precisou de oito jogos para marcar pela primeira vez pelo Palmeiras. O colombiano celebrou o triunfo palmeirense e a oportunidade de balançar as redes com a camisa alviverde.

“Agradecer a Deus pelo dia de hoje. Meu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O primeiro gol é sempre marcante, importante. Diante de um bom adversário como o Botafogo, jogo difícil. Sofremos um pouco mais no final. Mas feliz porque atingimos nosso objetivo com os três pontos”. disse Arias ao Premiere.

Choque-Rei valendo a liderança

O próximo compromisso do Palmeiras pelo Brasileirão é nada mais nada menos do que um confronto direto com o São Paulo. No sábado, às 21h, o Verdão visita o Tricolor no MorumBIS, pela 8ª rodada, em um duelo que vale a liderança. Palmeiras e São Paulo compartilham da mesma pontuação (16) e do mesmo número de vitórias (5), mas o Verdão tem vantagem por ter um saldo de gols melhor do que Tricolor.

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