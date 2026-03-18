Atlético segura pressão do São Paulo e volta a vencer no Brasileirão

O Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e bateu o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (18/3), na Arena MRV, pela sétima rodada da competição. O único gol da partida foi marcado por Ivan Román, já no segundo tempo, após bola alçada na área. O Tricolor Paulista, por sua vez, foi melhor na partida, mas não conseguiu superar a defesa do Galo.
Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos oito pontos e subiu para a 10° colocação. Já o São Paulo se manteve com 16 pontos somados e perdeu a liderança para o Palmeiras por conta do saldo de gols.
Primeiro tempo
A etapa inicial foi bem dividida. Aliás, os primeiros 25 minutos foi de domínio do Galo. A primeira boa chegada foi em cobrança de falta de Hulk. O atacante mandou uma bomba, Victor Hugo desviou e obrigou Rafael a fazer a defesa quase à queima-roupa. O goleiro do São Paulo continuou evitando os gols do Galo. Tomás Perez levou perigo em chute de fora. Em nova cobrança de falta, Hulk obrigou Rafael a espalmar. Na outra metade do primeiro tempo, o Tricolor foi quem controlou o jogo. Primeiro, a equipe de Roger Machado assustou em chute de Calleri, que fez Everson espalmar para fora da área. Depois, o argentino teve nova chance em cobrança de falta, mas a bola desviou na barreira. No último lance da etapa, os mineiros quase abriram o placar em chute de Cuello, mas a defesa do São Paulo conseguiu bloquear.
Segundo tempo
Já a etapa final começou com o São Paulo sendo superior. A primeira chegada foi com Bobadilla, que finalizou na entrada da área e a bola foi para fora, mas passando muito perto do gol. O paraguaio teve nova chance após boa troca de passe coletiva, mas desta vez Everson fez a intervenção. Depois, Calleri tentou buscar o ângulo, mas colocou muita força na bola. Contudo, quem viria abrir o placar seria o Atlético. Após cruzamento de Bernard, Alan Franco ajeitou e Ivan Román apareceu livre para cabecear e fazer 1 a 0.
Atrás do placar, o São Paulo se lançou em busca do gol de empate, mas encontrava dificuldades para finalizar. Luciano arriscou de fora da área, mas Everson fez uma defesa segura. O Galo respondeu com Cuello, que apareceu na entrada da área, mas isolou. O Tricolor voltou a assutar novamente com seu camisa 10, que pegou de primeira na meia-lua e acabou mandando pra fora. Contudo, apesar de tanta pressão dos paulistas nos minutos finais, os mineiros foram os que saíram com os três pontos na Arena MRV.
ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro – 7ª Rodada
Data e horário: 18/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Público: 36.230 torcedores
Gols: Ivan Román, 18’/2ºT (1-0)
ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado, Ivan Román, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez (Bernard, 18’/2ºT) e Victor Hugo; Cassierra (Dudu, 29’/2ºT), Cuello (Lyanco, 40’/2ºT) e Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.
SÃO PAULO: Rafael, Maik (Cédric Soares, 37’/2ºT), Alan Franco, Sabino e Enzo Diaz; Marcos Antônio, Danielzinho (Ferreira, 37’/2ºT), Bobadilla e Cauly (Lucas, 15’/2ºT e depois Tapia, 27’/2ºT ); André Silva (Luciano, 15’/2ºT) e Calleri. Técnico: Roger Machado.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Ivan Román (ATL); Enzo Díaz (SAO)
