“Nossa melhor partida”, define auxiliar do Botafogo após mais uma derrota

Acostumado a perder e na zona de rebaixamento, o Botafogo caiu diante do Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela rodada 7 desta edição do Campeonato Brasileiro. Auxiliar do suspenso Martín Anselmi, Pablo de Muner, porém, tem outra visão. Ele prefere valorizar a luta de um time que teve um menos desde o fim da primeira etapa. Medina recebeu o cartão vermelho ao parar uma arrancada de Arias.

“Primeiro, antes de tudo, parabenizar os jogadores. Creio que deram tudo. Fizemos uma partida boa em linhas gerais, tendo em conta o adversário contra quem jogamos, o estádio onde jogamos e as condições em que jogamos. Foi uma das nossas melhores partidas em alguns momentos”, sublinhou De Muner.

Em seguida, o auxiliar-técnico argentino explicou a linha de pensamento para expressar uma opinião em desacordo com boa parte do botafoguismo.

“Dominar as áreas é determinante, tanto para ter solidez quanto para ter contundência. No começo da partida, tivemos a situação mais clara, depois, o Palmeiras teve em um erro nosso. Tivemos um ataque organizado. Palmeiras teve transição e fez o gol. Depois da expulsão, se colocaram em cima. Tivemos possibilidade, saímos e tivemos situações. Tem um lance determinante que tem a ver com o árbitro. Sempre caía a decisão para o outro lado. Felicitar, então, os jogadores pela entrega”, opinou o auxiliar de um pressionado Martín Anselmi.

Com quatro derrotas seguidas no Brasileiro, o Botafogo, agora, visita o Bragantino, no sábado (21), em Bragança Paulista. O embate está marcado para 16h, horário de Brasília. O Glorioso soma três pontos e tem dois compromissos a menos.

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