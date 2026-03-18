Lucas sente pancada e deixa jogo do São Paulo após poucos minutos em campo

O São Paulo ganhou uma preocupação grande para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, durante a derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (18/3), na Arena MRV, Lucas Moura permaneceu em campo por apenas 12 minutos antes de precisar ser substituído.

Inicialmente no banco, o meia entrou no segundo tempo, na vaga de Cauly. No entanto, pouco depois, sofreu uma falta na entrada da área e levou uma joelhada de Cuello. Com fortes dores na região lombar, caiu no gramado e não conseguiu continuar, dando lugar a Gonzalo Tapia. O camisa 7 relatou que estava sentindo dificuldades para respirar.

O episódio liga o alerta no Tricolor, que já projeta um compromisso decisivo na próxima rodada. No sábado (21/3), a equipe encara o Palmeiras, às 21h, no Morumbis, em confronto direto pela liderança da competição.

A possível ausência de Lucas preocupa, sobretudo pelo momento vivido pelo jogador. Após conviver com problemas físicos na temporada passada, ele vinha retomando protagonismo em 2026. Até aqui, o atleta soma seis partidas no Brasileirão, com um gol marcado e uma assistência, sendo peça importante na engrenagem ofensiva da equipe.

Agora, o departamento médico deve avaliar a situação do camisa 7 nos próximos dias. A definição sobre sua presença no clássico deve ocorrer apenas mais perto do duelo.

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