Kaiki lamenta começo ruim do Cruzeiro contra o Athletico: “Pagamos o preço”

O Cruzeiro segue sem vencer no Brasileirão. Afinal, a equipe celeste perdeu para o Athletico na noite desta quarta-feira (18), por 2 a 1, na Arena da Baixada, e permanece na zona de rebaixamento da competição, com apenas três pontos somados.

O lateral Kaiki atribuiu o resultado ruim em Curitiba ao péssimo início de partida que a equipe teve. A Raposa sofreu dois gols em dez minutos e teve que correr atrás da desvantagem durante todo o confronto. Por outro lado, o jogador destacou que o time conseguiu reagir e dominou o duelo na segunda etapa.

“Infelizmente, começamos mal o jogo. Tomamos dois gols no início da partida. Pagamos o preço por começar o jogo mal, mas o segundo tempo foi nosso. Criamos bastante oportunidade, mas infelizmente não foi possível sair com um resultado positivo. Mas agora é trabalhar, continuar trabalhando, para melhorar no próximo jogo”, afirmou em entrevista à CazéTV.

Agora, o Cruzeiro foca em conseguir a reação dentro da competição. A equipe encara o Santos, no próximo domingo (22), às 16h. Inclusive, o clube vive a expectativa pela chegada de Arthur Jorge, que será o substituto de Tite, demitido no último final de semana.

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