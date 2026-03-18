Marcos Antônio lamenta derrota, mas já pede foco do São Paulo no clássico

O São Paulo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18/3), na Arena MRV. Com o resultado, o Tricolor deixou a liderança e passou a ocupar a segunda colocação, atrás do Palmeiras. Contudo, apesar do revés, o meia Marcos Antônio valorizou o desempenho da equipe e já direcionou o foco para o próximo compromisso, um confronto direto pelo topo da tabela.

“Partida difícil aqui, jogamos muito bem. Infelizmente a gente não conseguiu acertar os últimos detalhes para fazer o gol. Cabeça erguida, temos um clássico. Focado para a gente poder buscar a vitória diante do nosso torcedor”, disse Marcos Antônio, em entrevista ao Premiere.

Além disso, o jogador comentou a situação de Lucas Moura, que deixou o campo pouco depois de entrar, com dores na região lombar. O camisa 7 ficou apenas 12 minutos em campo. Tapia entrou em seu lugar.

“Tem que ver o que aconteceu ali e que não seja nada grave para que a gente tenha ele de volta no sábado com a gente”, completou o meia.

Assim, o São Paulo tenta virar a chave rapidamente. No sábado (21/3), às 21h, a equipe recebe o Palmeiras no Morumbis. O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados e pode ser determinante na disputa pela liderança neste início de Brasileirão.

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