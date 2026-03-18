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Marcos Antônio lamenta derrota, mas já pede foco do São Paulo no clássico

Marcos Antônio lamenta derrota, mas já pede foco do São Paulo no clássico
Marcos Antônio lamenta derrota, mas já pede foco do São Paulo no clássico -

O São Paulo sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18/3), na Arena MRV. Com o resultado, o Tricolor deixou a liderança e passou a ocupar a segunda colocação, atrás do Palmeiras. Contudo, apesar do revés, o meia Marcos Antônio valorizou o desempenho da equipe e já direcionou o foco para o próximo compromisso, um confronto direto pelo topo da tabela.

“Partida difícil aqui, jogamos muito bem. Infelizmente a gente não conseguiu acertar os últimos detalhes para fazer o gol. Cabeça erguida, temos um clássico. Focado para a gente poder buscar a vitória diante do nosso torcedor”, disse Marcos Antônio, em entrevista ao Premiere.

Além disso, o jogador comentou a situação de Lucas Moura, que deixou o campo pouco depois de entrar, com dores na região lombar. O camisa 7 ficou apenas 12 minutos em campo. Tapia entrou em seu lugar.

“Tem que ver o que aconteceu ali e que não seja nada grave para que a gente tenha ele de volta no sábado com a gente”, completou o meia.

Assim, o São Paulo tenta virar a chave rapidamente. No sábado (21/3), às 21h, a equipe recebe o Palmeiras no Morumbis. O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados e pode ser determinante na disputa pela liderança neste início de Brasileirão.

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