Abel Ferreira destaca vitória do Palmeiras, e elogia Arias: “Fico feliz por ele”

A quarta-feira foi de mais uma vitória palmeirense pelo Brasileirão. No Allianz Parque, o Verdão superou o Botafogo por 2 a 1, gols de Allan e Jhon Arias, e reassumiu a liderança do Brasileirão ao chegar aos mesmos 16 pontos do São Paulo, mas com vantagem pelo saldo de gols.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre o grande assunto do jogo – o primeiro gol de Jhon Arias com a camisa do Palmeiras. O treinador palmeirense relevou a sequência de oito partidas sem marcar e afirmou que há uma cobrança forte para os jogadores corresponderem rápido.

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“Hoje, temos pouca paciência e queremos tudo para ontem. Se os jogadores estão aqui é porque eles são bons, só que às vezes uns se adaptam mais rápidos. Fico feliz por ele (gol de Jhon Arias), também dá confiança a ele, a torcida fica mais em paz. O jogador não desaprendeu. Está no momento de adaptação ao clube, aos métodos, a uma cidade diferente. Estou muito contente, desde o momento que a presidente (Leila Pereira) o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir melhor ainda”, disse Abel.

De olho no rival

Além de destacar a vitória sobre o Botafogo, nesta quinta, Abel Ferreira também projetou o Choque-Rei, no MorumBIS, no próximo sábado. O duelo entre Palmeiras e São Paulo pode valer a liderança do Brasileirão.

“Quem fica em primeiro agora não conta. Só conta em dezembro. A classificação agora diz pouco. Já joguei lá inúmeras vezes, é sempre difícil jogar por lá. Por isso sempre digo que o futebol brasileiro é muito competitivo. Palmeiras e o Flamengo são as equipes que nos últimos anos investiram mais, mas vocês vêem um Cruzeiro investindo forte. As equipes aqui são muito qualificadas”, iniciou Abel, que completou:

“Desde que estou aqui, o Palmeiras já ganhou, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Vocês não vêem isso em lado nenhum. A França ganha sempre o mesmo. A Espanha ganha um ou ganha outro. As pessoas podem gostar mais ou menos da intensidade daqui. Agora, em termos de competitividade, estamos no nível da Premier League ou mais”, finalizou.

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