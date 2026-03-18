Atlético-GO derruba Ponte Preta e vai à quinta fase da Copa do Brasil

O Atlético-GO garantiu sua classificação para a quinta fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), a equipe rubro-negra derrotou por 1 a 0 a Ponte Preta no Estádio Antônio Accioly. O herói da partida foi o atacante Kevin Ramírez, que marcou um golaço no segundo tempo e, assim, assegurou a vitória goiana.

Com o triunfo em seus domínios, o Dragão fatura, além da vaga na próxima fase, uma premiação de R$ 2 milhões. A quinta fase da Copa do Brasil, aliás, terá confrontos de ida e volta e contará com a entrada de clubes da Série A. O clube goiano aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu próximo adversário

Além de seguir vivo na Copa do Brasil, o Atlético-GO também terá pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com estreia no sábado (21), fora de casa, frente ao Operário-PR, em Ponta Grossa.

O jogo

O primeiro tempo foi pouco movimentado, com domínio de posse do Atlético-GO, mas sem conseguir transformar a superioridade em chances claras para abrir vantagem. A Ponte Preta, por sua vez, optou por se fechar na defesa e, portanto, não levou perigo ao ataque adversário.

Na volta do intervalo, o Dragão se mostrou mais agressivo. Afinal, criou algumas oportunidades com Guilherme Marques. Mas, aos 19 minutos, Kevin Ramírez aproveitou erro no passe da Ponte, ajeitou de canhota e acertou um chute preciso no ângulo para colocar os donos da casa em vantagem. O time paulista tentou reagir em cobrança de falta de Elvis, mas faltou capricho. No fim, William Pottker ainda obrigou o goleiro Paulo Vítor a fazer boa defesa. Não fez falta: a classificação ficou com o Dragão para festa da torcida rubro-negra.

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