Interino do Cruzeiro alerta sobre elenco: “Jogadores estão bem abatidos”

O Cruzeiro continua sua queda livre no Campeonato Brasileiro e amargou mais um revés na noite desta quarta-feira (18). Ao perder por 2 a 1 para o Athletico-PR na Arena da Baixada, a Raposa se manteve estagnada na vice-lanterna da competição, com apenas três pontos somados em sete rodadas. Após o apito final, o interino do Cruzeiro não escondeu a gravidade da situação e enviou um alerta real ao novo técnico que deve assumir a equipe:

“Os jogadores estão emocionalmente bem abatidos. Ele vai ter que abraçar a ideia do clube para recuperar essa equipe”.

A postura passiva nos minutos iniciais custou caro ao time mineiro, que viu o Furacão abrir 2 a 0 com gols de Viveros e Mendoza em um início avassalador. Embora Neyser tenha descontado na etapa final, a reação foi insuficiente para evitar a quarta derrota consecutiva.

De acordo com o comandante temporário, o novo treinador — que deve ser o português Artur Jorge — encontrará um vestiário pressionado e precisará de todo o apoio do staff para iniciar uma reconstrução imediata.

Com o risco real de terminar a rodada na última colocação, o ambiente na Toca da Raposa é de urgência máxima.

“Precisamos transformar as chances em gols. Fomos muito mal nos 15 minutos iniciais e pagamos um preço caro”, analisou o auxiliar, reforçando que a falta de efetividade ofensiva tem sido o calcanhar de Aquiles do projeto cruzeirense neste início de Brasileirão.

Cruzeiro busca reabilitação contra o Santos no Mineirão

Sem dúvida, o revés em Curitiba acelera os trâmites burocráticos para o possível anúncio de Artur Jorge. Isso porque o clube já encaminhou a redução da multa com o Al-Rayyan. O interino garantiu que a comissão fixa oferecerá suporte total para que a transição ocorra sem sobressaltos, focando na recuperação anímica dos atletas para o próximo desafio em Belo Horizonte.

Dessa forma, o Cruzeiro agora concentra suas energias no duelo contra o Santos, no próximo domingo (22), às 16h, no Mineirão. Será a oportunidade de tentar a primeira vitória no campeonato e deixar a incômoda zona de rebaixamento. O fator psicológico, citado pelo próprio interino, será o ponto de partida para qualquer tentativa de reação na tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.