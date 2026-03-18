Roger vê São Paulo melhor que o Atlético e lamenta derrota: ”Difícil digerir”

O São Paulo sofreu sua primeira derrota sob o comando de Roger Machado ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (18/3), na Arena MRV. O gol da vitória mineira foi marcado por Ivan Román. O resultado, aliás, tirou Tricolor da liderança do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o resultado negativo, o treinador avaliou que a equipe teve o controle da partida, mas não conseguiu transformar o domínio em efetividade no ataque.

“Tivemos o controle da partida, mas penso que hoje nos faltou, no último terço, na jogada final, uma escolha mais assertiva do último passe. No segundo tempo com as alterações eu busquei seguir com o mesmo objetivo. Mas com Luciano para que tivesse um cara a mais no meio campo e eu pudesse explorar as profundidades pelo meio corredor com meus médios. No final, com o resultado de inferioridade no placar, abrir dois jogadores mais rápidos pelos lados para chegar na medida que o Atlético colocou uma linha de cinco para se defender”, disse Roger.

Na sequência, o treinador destacou a execução do plano de jogo e lamentou o desfecho, principalmente pelo desempenho apresentado ao longo dos 90 minutos.

“É difícil digerir resultados como esse quando se atua bem. Mas o que valorizei nos atletas foi a planificação de jogo que foi bem executada. Oferecemos poucas alternativas ao adversário, que no primeiro tempo chegou com bola parada, assim como no gol, de rebote, o que foi parecido, seguiu o mesmo critério de como sofremos o gol contra o Red Bull. Agora é descansar todo mundo porque no final de semana temos clássico”, completou.

São Paulo pecou no último terço

Com cerca de 71% de posse de bola, o São Paulo teve volume, mas pecou nas escolhas no setor ofensivo. Para o técnico, o problema esteve mais na tomada de decisão do que em falhas estruturais.

“Não apontaria como falhas, mas sim tomadas de decisão que poderiam ser mais assertivas. Uma escolha por um jogador melhor posicionado, uma busca de profundidade com um passe com mais precisão, um arremate mais bem colocado. Isso muitas vezes depende do dia, algumas coisas são do treinamento. Hoje acho que abusamos dos cruzamentos de quina, que não nos deu condição de acessar a bola dentro da área e nos proporcionou transição do adversário. Isso sim acho que precisamos olhar com calma para evoluir nessa questão. Mas foi pontual, uma característica de um jogo específico diferente dos últimos dois que tivemos”

Assim, o Tricolor tenta reagir rapidamente. A equipe caiu para a segunda colocação e volta a campo no sábado (21/3), às 21h, no Morumbis, quando enfrenta o Palmeiras em confronto direto pela liderança do Brasileirão.

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