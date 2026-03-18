Lucas sofre fratura em duas costelas e vira desfalque no São Paulo

O São Paulo confirmou, na noite desta quarta-feira (18/3), uma baixa importante para a sequência da temporada. Em nota oficial, o clube informou que o meia-atacante Lucas Moura realizou exames de imagem no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e teve diagnosticadas fraturas em duas costelas.

O jogador começou a partida contra o Atlético-MG no banco de reservas e entrou no segundo tempo, na vaga de Cauly. No entanto, pouco depois de entrar em campo, sofreu uma falta na entrada da área e acabou atingido por uma joelhada de Cuello. O impacto foi imediato. Com fortes dores na região lombar, Lucas caiu no gramado e não conseguiu seguir na partida, sendo substituído por Gonzalo Tapia.

Ainda em campo, o camisa 7 relatou dificuldade para respirar, o que aumentou a preocupação da comissão técnica e dos companheiros. Em seguida, ele foi encaminhado para avaliação médica detalhada no hospital.

De acordo com o Tricolor , o atleta segue sob cuidados médicos e aguarda liberação para retornar à capital paulista, onde dará sequência ao tratamento no departamento médico do São Paulo. Até o momento, não há prazo definido para recuperação.

A lesão interrompe um momento de retomada de protagonismo do jogador. Após conviver com problemas físicos na última temporada, Lucas vinha ganhando ritmo em 2026. No Campeonato Brasileiro, soma seis partidas, com um gol e uma assistência, além de participação ativa na construção ofensiva da equipe.

Por fim, a ausência já está confirmada para o próximo compromisso. Lucas não enfrenta o Palmeiras no sábado (21/3), no Morumbi, em confronto direto pela liderança do Brasileirão.

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