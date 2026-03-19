Renê aponta erros “na bola aérea” em derrota do Fluminense

O Fluminense cometeu vacilos nos minutos finais e cedeu a virada para o Vasco, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o lateral-esquerdo Renê lamentou a derrota e aponta que o principal problema foi na bola área, onde saiu os dois gols nos minutos finais de Spinelli e Thiago Mendes.
“É difícil falar logo após o apito final o que exatamente aconteceu. Acredito que pecamos um pouco na bola aérea, tanto na bola parada quanto com a bola rolando. O time deles cresceu nesse quesito, cruzando bolas na área; não conseguimos bloquear quem cruzava, nem afastar o perigo lá dentro”, disse à Globo.
O jogador também destacou que o time precisa aproveitar melhor as oportunidades criadas para evitar situações como a desta partida.
“Agora precisamos analisar o que deu errado e tentar matar o jogo quando tivermos oportunidade. Estamos criando muitas chances, mas não estamos convertendo todas, e os gols que sofremos acabam complicando a partida. O foco agora é minimizar esses erros e sofrer menos gols. Como o setor ofensivo está produzindo bem, precisamos de solidez lá atrás para segurar o resultado e voltar a vencer”, concluiu.
A derrota, portanto, interrompe o bom momento do Fluminense, que volta a campo no próximo sábado, contra o Atlético-MG, às 18h30 também no Maracanã.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.