Raul admite: “Há momentos em que a gente se frustra”

Terceiro goleiro do Botafogo, Raul assumiu a meta com a fase tenebrosa de Linck e Neto, que, teoricamente, estão à frente. Da meta alvinegra, ele percebeu algo que aconteceu com o Glorioso nos últimos jogos. O abatimento quando o time fica em desvantagem no placar. Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro, o keeper externou este problema.

“Há momentos em que a gente se frustra. Poderíamos ter saído com um ponto daqui”, colocou Raul.

O goleiro, porém, ressalta que o time sabe dar a volta por cima.

“Passa muito rápido e vamos novamente em busca do resultado. Temos um grupo muito bom, muito unido, psicologicamente muito bom”, ressaltou o goleirão.

Contra o Verdão, Raul assumiu a posição entre os 11 titulares pela segunda vez consecutiva, algo que só havia acontecido durante o Campeonato Carioca, torneio que a SAF do clube não dá muita pelota. O jogador, então, sabe que tem margem para crescimento no Mais Tradicional.

“Venho trabalhando, me dedicando em busca da posição, agora chegou. É minha oportunidade de aproveitar. Vamos trabalhar muito para logo logo sair dessa situação que a gente está”, completou a fera.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão e com quatro derrotas seguidas, o Botafogo volta a campo no sábado, às 16h, quando visita o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

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