ASSINE JÁ!
Jogada10

Lyanco não esconde emoção com gesto de Hulk em vitória do Atlético no Brasileirão

Lyanco não esconde emoção com gesto de Hulk em vitória do Atlético no Brasileirão
Lyanco não esconde emoção com gesto de Hulk em vitória do Atlético no Brasileirão -

Cinco meses depois de uma séria lesão no tendão de Aquiles, Lyanco voltou a vestir a camisa do Atlético. O zagueiro entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo na partida vencida por 1 a 0 contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (18), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ao substituir o atacante Cuello.

Logo ao pisar no gramado, recebeu de Hulk, ídolo do clube alvinegro, a braçadeira de capitão. O gesto, aliás, emocionou visivelmente o defensor e simbolizou sua superação para dar a volta por cima.

“Quando o Hulk fez aquilo, já entrei emocionado no jogo. Eu brincava com ele: ‘tô voltando hein, já vai devolvendo a faixa’. Mas não esperava que ele iria fazer isso, não só pela pessoa que ele é, mas pelo que ele representa também no Galo”, iniciou o jogador de 29 anos.

“Poder voltar dentro de casa, ganhando o jogo e o Hulk fazer isso…já cheguei no vestiário, agradeci muito ele pelo que ele fez. Pode parecer pouco, mas para mim representa muita coisa. Foi uma alegria muito grande, o contrário do que senti 5 meses atrás”, acrescentou.

A última vez que Lyanco jogou havia sido em 9 de outubro de 2025, diante do Sport, quando sofreu a grave lesão que exigiu cirurgia. Normalmente, esse tipo de recuperação leva de seis meses a um ano, mas o camisa 13 surpreendeu ao retornar em apenas cinco meses.

Estimado pela torcida alvinegra, o defensor já soma 67 partidas pelo clube e quatro gols marcados. Sua volta não foi apenas um reforço técnico para o time, mas também um momento de inspiração para os torcedores e companheiros, que celebraram o retorno de um verdadeiro xodó do Atlético.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas