Lyanco não esconde emoção com gesto de Hulk em vitória do Atlético no Brasileirão

Cinco meses depois de uma séria lesão no tendão de Aquiles, Lyanco voltou a vestir a camisa do Atlético. O zagueiro entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo na partida vencida por 1 a 0 contra o São Paulo na noite desta quarta-feira (18), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ao substituir o atacante Cuello.

Logo ao pisar no gramado, recebeu de Hulk, ídolo do clube alvinegro, a braçadeira de capitão. O gesto, aliás, emocionou visivelmente o defensor e simbolizou sua superação para dar a volta por cima.

“Quando o Hulk fez aquilo, já entrei emocionado no jogo. Eu brincava com ele: ‘tô voltando hein, já vai devolvendo a faixa’. Mas não esperava que ele iria fazer isso, não só pela pessoa que ele é, mas pelo que ele representa também no Galo”, iniciou o jogador de 29 anos.

“Poder voltar dentro de casa, ganhando o jogo e o Hulk fazer isso…já cheguei no vestiário, agradeci muito ele pelo que ele fez. Pode parecer pouco, mas para mim representa muita coisa. Foi uma alegria muito grande, o contrário do que senti 5 meses atrás”, acrescentou.

A última vez que Lyanco jogou havia sido em 9 de outubro de 2025, diante do Sport, quando sofreu a grave lesão que exigiu cirurgia. Normalmente, esse tipo de recuperação leva de seis meses a um ano, mas o camisa 13 surpreendeu ao retornar em apenas cinco meses.

Estimado pela torcida alvinegra, o defensor já soma 67 partidas pelo clube e quatro gols marcados. Sua volta não foi apenas um reforço técnico para o time, mas também um momento de inspiração para os torcedores e companheiros, que celebraram o retorno de um verdadeiro xodó do Atlético.

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