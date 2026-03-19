Zubeldía vê “ações pontuais” do Vasco para virar sobre Fluminense

Técnico do Fluminense, Luis Zubeldía lamentou a derrota de virada para o Vasco, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, portanto, apontou que o resultado tem origem em erros pontuais de sua equipe e também cansaço de alguns jogadores importantes para manter o controle.

“A medida que os minutos passaram, nós fomos caindo. Até o 2 a 0, éramos superiores, controlando as jogadas, o tempo da partida. O 2 a 0 estava dentro do contexto. A ausência do Martinelli, encontraram um gol de rebote na bola parada. Depois, dois gols pontuais, de cruzamentos”, iniciou Zubeldia.

“Não nos encontramos no que fizemos por 65 minutos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Perdemos o protagonismo, nos empurraram. Os jogadores cansaram, tivemos que trocar por outro perfil. É uma partida difícil. Sabíamos que, em algum momento, o jogo seria de desarmar. Tudo o que se fez em 70 minutos, se perdeu em 10, 15 minutos. Mudou a partida e, apesar de fazer 2 a 0 merecidamente, sofremos 3 a 2 merecidamente”, completou.

Foi, aliás, a primeira vez que o Fluminense sofreu três gols sob comando de Zubeldia, que assumiu o cargo em setembro de 2025. O treinador argentino, assim, voltou a destacar que o Vasco chegou à virada em “ações pontuais”.

“Ações pontuais. Antes do primeiro gol, teve um chute de Gómez. Depois, veio o primeiro gol no rebote. Depois, gols relâmpagos no fim da partida. Difícil fazer análise mais profunda do que isso. Foram 10 minutos em que não fizemos tudo o que fizemos nos 60 minutos anteriores. A dor é por isso, estávamos perto, mas foram ações pontuais de cruzamento e jogadas aéreas.”

Mais de Zubeldía:

Setor ofensivo: “Nós criamos, estamos criando nestas últimas três partidas, criamos bastante. Temos dois jogadores que combinam bem, que são Savarino e Lucho, que fazem o time crescer. John, Canobbio, os laterais, o Martinelli… Todos crescem porque combinamos mais. Criamos chances, abrimos o marcador, tivemos 2 a 0. Aí estava nossa chance, tivemos outras chances. O problema, portanto, foi que não conseguimos nos defender nos momentos finais”.

Castillo e JK: “É difícil de analisar o centroavante sem analisar o contexto, o perfil dos jogadores, o momento em que entram. Prefiro analisar o todo. John fez boas paridas. Lucho e Savarino e Martinelli são jogadores que se juntam, têm liberdade e nos permitem a ter um nome a mais no meio de campo.”

Ausência de Freytes: “Freytes não podia jogar, o DM me explicou que não poderia. É, assim, um jogador importante. Teve um corte de oito pontos e não poderia cabecear. Hoje, os zagueiros fizeram uma partida correta. Como equipe, me dá a sensação que falhamos nos cruzamentos, na bola parada. É uma parte que temos que fazer bem. Sabíamos que seria importante.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.