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Carbonero destaca confiança do elenco do Internacional no trabalho de Pezzolano

Carbonero destaca confiança do elenco do Internacional no trabalho de Pezzolano
Carbonero destaca confiança do elenco do Internacional no trabalho de Pezzolano -

O Internacional conseguiu tirar uma enorme pressão neste início de Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), o Colorado bateu o Santos por 2 a 1, em plena Vila Belmiro, e conquistou a sua primeira vitória na competição.

O colombiano Carbonero terminou a partida como herói colorado. Afinal, o atacante veio do banco de reservas para, nos acréscimos, marcar o gol da vitória da equipe. O jogador destacou o foco da equipe, que se manteve firme apesar dos resultados ruins, e valorizou o trabalho de Paulo Pezzolano.

“É uma felicidade imensa, agradecendo sempre a Deus e aos meus companheiros. Passamos por uma semana muito difícil, mas sempre seguimos acreditando em nós. Ofereço a vitória aos familiares, que são os que mais sofrem, e também ao professor, que sempre nos respaldou. Ele trabalha muito bem, mas lamentavelmente os resultados não estavam vindo”, declarou em entrevista à TV Globo.

Além do começo ruim do Brasileirão, o Internacional também teve a derrota na final do Gauchão para o Grêmio neste começo de temporada. Agora, após deixar a lanterna, o Colorado volta a campo no próximo domingo (22), para encarar a Chapecoense, na expectativa de deixar a zona de rebaixamento.

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