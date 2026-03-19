Carbonero destaca confiança do elenco do Internacional no trabalho de Pezzolano

O Internacional conseguiu tirar uma enorme pressão neste início de Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), o Colorado bateu o Santos por 2 a 1, em plena Vila Belmiro, e conquistou a sua primeira vitória na competição.

O colombiano Carbonero terminou a partida como herói colorado. Afinal, o atacante veio do banco de reservas para, nos acréscimos, marcar o gol da vitória da equipe. O jogador destacou o foco da equipe, que se manteve firme apesar dos resultados ruins, e valorizou o trabalho de Paulo Pezzolano.

“É uma felicidade imensa, agradecendo sempre a Deus e aos meus companheiros. Passamos por uma semana muito difícil, mas sempre seguimos acreditando em nós. Ofereço a vitória aos familiares, que são os que mais sofrem, e também ao professor, que sempre nos respaldou. Ele trabalha muito bem, mas lamentavelmente os resultados não estavam vindo”, declarou em entrevista à TV Globo.

Além do começo ruim do Brasileirão, o Internacional também teve a derrota na final do Gauchão para o Grêmio neste começo de temporada. Agora, após deixar a lanterna, o Colorado volta a campo no próximo domingo (22), para encarar a Chapecoense, na expectativa de deixar a zona de rebaixamento.

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