Santi Moreno tem proposta de clube da MLS para deixar o Fluminense

O atacante Santi Moreno tem uma proposta para voltar ao futebol dos Estados Unidos e deixar o Fluminense. O técnico Luis Zubeldía revelou nesta quarta-feira (18), na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, que este foi o motivo para o colombiano não está na relação para o clássico.

“Santi Moreno está com uma proposta do exterior. Por isso, nesta semana ele não foi relacionado, porque existe essa possibilidade concreta de ir para uma equipe da MLS. Então, até que essa situação se resolva, ele não será relacionado”, disse o treinador.

Santi Moreno chegou no ano passado ao Fluminense, mas não correspondeu. Foram apenas 13 jogos desde que chegou, sendo cinco na temporada passada e oito em 2026. Ele foi titular somente em quatro oportunidades e não marcou nenhum gol. Aliás, a última vez que esteve em campo foi na derrota para o Palmeiras no dia 25 de fevereiro, quando entrou nos minutos finais.

O Fluminense pagou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, pela contratação do jogador. Por lá, ele fez 22 gols e 31 assistências em 146 partidas. Quando chegou ao Flu, analisou o jogador como “novo Arias”.

“Sei que o torcedor sente muita saudade dele (Jhon Arias), é um grande jogador, mas não sinto essa responsabilidade de substituí-lo. Entendo que todo mundo tem histórias e caminhos diferentes”, frisou em sua apresentação ao Flu.

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