Domínguez cita maior desafio do Atlético após vitória sobre o São Paulo, que era líder

O técnico Eduardo Domínguez destacou a entrega dos jogadores do Atlético na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo nesta quarta-feira (18), na Arena MRV, pelo Brasileirão. Ele ressaltou que o desafio a partir de agora é transformar um time com bons jogadores em um elenco verdadeiramente grande.

Segundo o treinador, o Galo mostrou mais intensidade e energia do que vinha apresentando em jogos anteriores, algo que precisa se repetir com frequência.

“Me parece que há diferenças entre grandes equipes e boas. Uma boa equipe joga como joga hoje. Se quisermos passar a ser uma grande equipe, essa atuação precisa se repetir durante todo o ano. Em seriedade, concentração, agressividade e que em algum momento não sofreu porque corremos muito. Todos estavam comprometidos com a equipe”, iniciou o comandante alvinegro.

Para Domínguez, esse empenho é fundamental para que o grupo deixe de ser apenas um conjunto de individualidades e se torne uma equipe sólida e competitiva.

“Acho que esse é o maior desafio que teremos adiante. Teremos que ter motivação interna e passar a criar, portanto, o que queremos buscar para passar a ter uma grande equipe”, complementou o argentino.

O próximo compromisso do Atlético será no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã. O técnico, aliás, fez questão de frisar que o adversário já é reconhecido pela força coletiva, servindo como parâmetro para o que deseja construir no Galo.

O Atlético volta a campo no sábado (21), quando visita o Fluminense, às 18h30 (de Brasília) no Maracanã, adversário que Domínguez destacou já ser uma grande equipe em termo coletivo.

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