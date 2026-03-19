Ao Jogada10, Zico exalta Pedro, próximo de fazer história no Maracanã

O atacante Pedro, do Flamengo, está prestes a marcar seu nome na história do Maracanã e do futebol brasileiro. Atualmente com 111 gols no icônico palco, ele está a apenas um gol de se igualar na quarta colocação da artilharia histórica do estádio. Zico, ninguém menos que o líder deste quesito, falou com exclusividade ao Jogada10 sobre a possível marca do Artilheiro Reverência, declarando tratar-se do “grande centroavante do futebol brasileiro”.

O maior ídolo do Flamengo aparece com sobras na ponta da lista, com 319 gols (334, considerando jogos de juvenil pelo próprio Fla e pela Seleção). Roberto Dinamite, maior nome da história do rival Vasco, tem 201. Fechando o histórico Top-3, um jogador que marcou época por ambas as equipes: Romário, com 190. O falecido Doval, ídolo de Flamengo e Fluminense, é o quarto, com 112*. Pedro, assim, pode ultrapassá-lo já no próximo compromisso Rubro-Negro, contra o Remo, nesta quinta-feira (19/3). E Zico abriu sua declaração ao J10 rasgando elogios ao jogador.

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“Para mim, Pedro, hoje, é o grande centroavante do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que teria tido muito mais gols, teria aumentado essa cota, se não tivesse essa lesão, que nós todos estamos sujeitos a isso”, lamentou, referindo-se à ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro de 2024.

“Ele precisa das jogadas de linha de fundo e tabelas”, diz Zico

Se ocupasse o posto do técnico Leonardo Jardim, Zico até saberia como utilizar o craque da camisa 9. Segundo o ídolo, o Flamengo precisa aproveitar seu estilo para gerar perigo na área adversária. Seja pelas pontas, seja em jogadas rápidas por dentro.

“É um jogador com umas características que precisam ser bem aproveitadas. Apesar de toda a técnica, toda a qualidade que ele tem, precisa das jogadas de linha de fundo, das jogadas de tabela, porque ele faz muito bem esse pivô ali dentro da área. E eu acho que ele não precisa estar muito preocupado com marcação, se desgastar, porque ele precisa botar a bola para dentro do gol. Então ele precisa estar sempre com um melhor condicionamento para chegar lá dentro da área e concluir como ele faz na maioria das vezes”, afirmou.

Facilidade no Maracanã

Zico relembrou um fato que o ajudou a atingir tantos gols no Maracanã. Por ser o local onde o Flamengo joga tradicionalmente, os jogadores rubro-negros atuam mais no Maior do Mundo, o que também ajuda Pedro em tal contagem. Caso faça dois gols contra o Remo, o camisa 9, hoje com 160, também ultrapassaria Gabigol (161) na artilharia histórica do Flamengo, assumindo a sexta posição.

“Jogando num time como o Flamengo, que tem um número grande de partidas no Maracanã – eu te digo que eu fui muito beneficiado por isso do Maracanã ser a casa do Flamengo. Então a gente jogava muito mais jogos lá do que a maioria dos outros jogadores. E pode ficar tranquilo que eu não conto gol de Jogo das Estrelas (risos)”, brincou, falando sobre seu tradicional jogo de fim de ano com outras estrelas e personalidades no Maracanã.

Pedro e Richarlison no programa Zico 10

Assim, Zico seguiu os elogios a Pedro, hoje com 28 anos. Quando tinha apenas 21, porém, o craque – à época no Fluminense – deu entrevista ao lado de Richarlison (atual atacante do Tottenham e à época no Watford) para o canal do Galinho no YouTube.

“Eu fico feliz do Pedro estar sendo esse grande artilheiro no meu time de coração. Torço muito por ele, é um cara muito legal. Fiz entrevista com ele quando não tinha esse destaque todo. Estava começando junto com o Richardson lá no Fluminense. A gente fez no canal “Zico 10″ uma entrevista com os dois, foi muito bacana. Foram muito simpáticos”, afirmou.