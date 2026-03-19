Vasco chega aos 50% de aproveitamento em clássicos neste ano

O Vasco se superou no clássico contra o Fluminense pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e obteve uma vitória de virada por 3 a 2, no Maracanã, na última quarta-feira (18). Inclusive, esse foi o primeiro triunfo que ocorreu sobre o rival no terceiro confronto entre as equipes neste ano. Com esse resultado, o time chega aos 50% de aproveitamento em clássicos neste ano

Além disso, esse foi o primeiro triunfo do técnico Renato Gaúcho em clássicos desde o começo da sua sua terceira passagem pelo comando do Vasco. O comportamento do time em não desistir da vitória contra o Tricolor trouxe uma esperança que o Cruz-Maltino possa retomar a sua tradição em ser competitivo nos clássicos e quebrar o jejum de títulos do torneio, que já ultrapassa os dez anos.

Primeiro clássico do Vasco

O primeiro grande teste foi na estreia do elenco principal do Flamengo na temporada. Mesmo com o início turbulento e resultados negativos, os rivais tiveram êxito em reagir, pois conquistaram uma vitória por 1 a 0 e se mantiveram vivos no Campeonato Carioca, na ocasião.

Partida contra o Botafogo

No único clássico contra o Vasco até o momento, o técnico Martin Anselmí preferiu escalar uma equipe alternativa. O comandante decidiu preservar a maior parte de de suas principais peças, pois o Alvinegro já tinha a classificação assegurada. Nesta ocasião, o Vasco venceu por 2 a 0 e confirmou classificação para a fase decisiva.

Posteriormente, o Vasco enfrentou o Fluminense pelas dois jogos das semifinais do Campeonato Carioca. O Tricolor das Laranjeiras venceu a partida de ida por 1 a 0.Depois, no jogo de volta, o rival avançaria até com uma derrota. Mesmo assim, as equipes empataram em 1 a 1 e houve a concretização da eliminação do Vasco no Campeonato Carioca.

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