Corinthians reencontra Chapecoense após quatro anos e com bom retrospecto

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (19/3), às 21h30, para encarar a Chapecoense, na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Além da importância na tabela, o duelo marca o retorno da equipe paulista a Chapecó após mais de quatro anos e defendendo um bom retrospecto.

A última apresentação do Timão no estádio aconteceu em 8 de julho de 2021. Naquela oportunidade, pelo Brasileirão, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol do ex-atacante Jô, garantindo três pontos fora de casa. O histórico do confronto como visitante favorece o Corinthians. Em nove partidas disputadas em Santa Catarina, a equipe venceu sete vezes, enquanto a Chapecoense triunfou em apenas duas ocasiões.

O domínio também aparece nos jogos realizados em São Paulo. Atuando como mandante, o Corinthians soma cinco vitórias e quatro empates em nove confrontos. Além disso, o clube defende uma invencibilidade de sete anos diante da equipe catarinense.

Contudo, apesar dos números positivos, o momento atual exige resposta rápida. Afinal, o Timão chega pressionado após empatar por 1 a 1 com o Santos, no último domingo, na Vila Belmiro. Com isso, a equipe alcançou a marca de cinco partidas consecutivas sem vitória.

Na tabela, o Corinthians ocupa a oitava posição, com oito pontos somados. Diante desse cenário, o confronto em Chapecó surge como oportunidade para retomar o caminho das vitórias, mas também de subir na tabela.

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