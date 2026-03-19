Confira onde assistir ao sorteio dos grupos da Libertadores e da Sula

A Conmebol realiza nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, o sorteio da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores da América e da Copa Sul-Americana 2026.

Onde assistir

GE TV, ESPN (incluindo canal no Youtube) e Disney+

Como será o sorteio da Libertadores

Na Libertadores, os 32 participantes são divididos em quatro potes conforme, portanto, o ranking da Conmebol divulgado previamente. O Pote 1 reúne o atual campeão e os sete clubes mais bem colocados no ranking. Já os Potes 2, 3 e 4 seguem a ordem decrescente da classificação, sendo que o Pote 4 inclui, aliás, os quatro times vindos da fase preliminar (Pré-Libertadores). Assim, Flamengo, atual campeão, será o cabeça de chave do Grupo A.

Este ano, inclusive, não haverá a possibilidade do enfrentamento de dois times brasileiros na fase de grupos, já que Botafogo e Bahia, que poderiam entrar no Pote 4, foram eliminados na fase preliminar. O Mirassol está no Pote 4, porém está impedido de cair no mesmo grupo de outros times do Brasil, já que se classificou pelo Brasileirão.

Confira os potes

1

Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU Quito, Fluminense, Independiente del Valle

2

Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro, Universitario

3

Junior Barranquilla, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira e Cusco

4

Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal, Barcelona de Guayaquil

As datas da Libertadores

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 13 e 22 de outubro

Final: 28 de novembro

Como será o sorteio da Sul-Americana

A Copa Sul-Americana, porém, terá início no dia 7 de abril e contará com 32 equipes distribuídas em oito grupos. A divisão dos potes, portanto, segue o ranking de clubes da entidade, com destaque para a forte presença brasileira entre os cabeças de chave. Ao todo, sete equipes do país disputam a fase de grupos.

Confira os potes

1

River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing, Grêmio, Olimpia, Santos, América de Cali

2

San Lorenzo, Red Bull Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano, Tigre

3

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Macará

4

Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins, Juventud de Las Piedras

O Brasil aparece com forte protagonismo: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos são cabeças de chave, enquanto Red Bull Bragantino e Vasco estão no Pote 2, e o Botafogo surge no Pote 4 após eliminação na pré-Libertadores.

O regulamento, assim, não permite confrontos entre clubes do mesmo país na fase de grupos, o que impacta diretamente a formação das chaves.

As datas da Sul-Americana

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

Playoffs: 21 a 30 de julho

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 13 e 21 de outubro

Final: 21 de novembro

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