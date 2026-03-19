Vasco reafirma fama de “carrasco” do Fluminense e respira no Brasileirão

O Vasco reafirmou a fama de time da virada e carrasco do Fluminense. Mesmo após sofrer um gol com 55 segundos e ficar atrás no placar até os 43 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor por 3 a 2, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, saltou na tabela e ganhou ainda mais confiança.
Desde setembro do ano passado, foi a terceira vitória do Vasco sobre o Fluminense no Maracanã. O período, aliás, marca a chegada de Luis Zubeldía ao comando tricolor no lugar de Renato Gaúcho. Desde então, os tricolores perderam somente três de 20 jogos no estádio, todos para o Gigante da Colina. Em todas as ocasiões, o Cruz-Maltino foi o mandante.
Aliás, a vitória manteve outra escrita: o Vasco não perde para o Fluminense como mandante em competições nacionais no Maracanã desde 1988. De lá para cá, foram dez jogos, sete vitórias e três empates. No ano passado, por exemplo, o Cruz-Maltino venceu no segundo turno do Brasileirão (2 a 0) e no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (2 a 1).
A vitória no clássico aumentou a confiança do Vasco para a sequência da temporada. Nos três primeiros jogos sob o comando de Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino conquistou sete de nove pontos possíveis. No período, aliás, venceu o Palmeiras e o Fluminense como mandante, além de empatar fora de casa com o Cruzeiro — jogando com um a menos.
Retrospecto do Vasco contra Fluminense desde a chegada de Zubeldía:
20/10/2025 – Vasco 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025
11/12/2025 – Vasco 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil 2025
14/12/2025 – Fluminense 1 x 0 Vasco (3 a 4 nos pênaltis) – Copa do Brasil 2025
22/02/2026 – Vasco 0x1 Fluminense – Carioca 2026
01/03/2026 – Fluminense 1×1 Vasco – Carioca 2026
18/03/2026 – Vasco 3×2 Fluminense – Brasileirão 2026
