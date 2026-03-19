Novo patrocinador do Palmeiras pode render até R$ 30 milhões

Com a documentação já entregue ao departamento jurídico, o Palmeiras avançou nas tratativas para fechar com a Leapmotor, que deve ocupar o espaço nas costas do uniforme, vago desde a saída da Fictor. O contrato, que ainda aguarda assinatura e anúncio oficial, pode se tornar o segundo maior patrocínio do clube.

A parceria prevê valores que podem alcançar R$ 30 milhões por temporada, em um vínculo de dois anos. A marca será exibida nas camisas das equipes profissionais masculina e feminina. A estrutura do acordo combina cifras fixas e variáveis. O Palmeiras garantirá R$ 20 milhões anuais de forma fixa. Além disso, outros R$ 10 milhões podem estar sendo adicionados por meio de metas esportivas e projetos vinculados à Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Esse mecanismo permite que empresas direcionem parte do imposto devido para iniciativas esportivas. Desde 2006, o Governo Federal autoriza companhias tributadas pelo lucro real a destinar entre 2% e 4% do Imposto de Renda para projetos aprovados, que podem receber investimento com isenção fiscal integral.

Palmeiras preenche lacuna na camisa

A chegada da montadora chinesa encerra a lacuna deixada pela Fictor. O vínculo anterior acabou sendo rompido em 2 de fevereiro, após a empresa entrar com pedido de recuperação judicial em meio a uma crise ligada ao caso do Banco Master.

Mesmo após a rescisão, a pendência financeira segue em aberto. Afinal, o Palmeiras ainda tem valores a receber referentes à última parcela do contrato e a bonificações por desempenho esportivo. Assim, o clube passou a integrar a lista de credores no processo de recuperação da antiga patrocinadora.

Agora, com um novo parceiro encaminhado, a diretoria busca não apenas recompor a receita, mas também manter o nível elevado de investimentos no futebol.

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