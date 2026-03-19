Grêmio x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Grêmio recebe o Vitória nesta quinta-feira (19), em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena, em mais um compromisso importante para as duas equipes. Além disso, o confronto coloca frente a frente times que buscam crescer na competição. O Grêmio tenta se aproximar do G6, enquanto o Vitória procura manter a boa sequência e subir na tabela.

A Voz do Esporte inicia os trâmites para acompanhar a peleja, ao vivo, às 17h30. Diego Mazur narra o embate, com o auxílio luxuoso do arguto Thiago Hugolini nos comentários e do intrépido Will Ferreira nas reportagens.

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