Chapecoense x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Corinthians vai até Santa Catarina para encarar a Chapecoense nesta quinta-feira (19/3), às 21h30, na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Oeste não atravessa um bom momento e amarga um jejum de quatro jogos, estacionado na 12° colocação, com seis pontos. Já o Timão também não sabe o que é vencer há cinco jogos, somando o torneio nacional e o Paulistão. Por conta disso, caiu para a oitava posição, com oito pontos e viu a pressão em cima de Dorival aumentar.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra, Diogo Martim comenta, e Pedro Rigoni reporta.

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