Derrota expõe fragilidades do Fluminense e erros de Zubeldía

O Fluminense abusou dos erros e sofreu uma dura derrota no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Tricolor abriu o placar com apenas 55 segundos e teve a vitória nas mãos até os 43 minutos do segundo tempo, mas sucumbiu nos acréscimos. Dessa forma, a derrota para o rival expôs as fragilidades e as decisões erradas do técnico Zubeldía.

Como de costume, o Fluminense começou bem. Com menos de um minuto, o Tricolor já estava na frente do placar, com gol de Canobbio. O gol com 55 segundos de jogo foi determinante para o Time de Guerreiros controlar as ações diante de um rival que parecia sem encaixe entre o meio-campo e o ataque. Assim, o trio Martinelli, Hércules e Acosta dominou o setor e ditou o ritmo da partida.

Mas a história mudou no intervalo. Afinal, o técnico Zubeldía precisou tirar Martinelli, que estava com indisposição por causa de uma virose. Dessa forma, o treinador optou por colocar Otávio e mudou a estrutura do meio-campo. Mesmo assim, o Fluminense ainda conseguiu ter o controle das ações iniciais e fez 2 a 0 com Hércules, após uma jogada toda construída por Acosta.

Mesmo quando o Vasco descontou com Nuno Moreira, o Fluminense ainda tinha o controle. Mas a casa caiu mesmo após a parada técnica. As saídas de Acosta, Savarino e John Kennedy para as entradas de Ganso, Serna e Castillo acabaram com a mobilidade tricolor. Dessa forma, o Vasco cresceu. Thiago Mendes, Tchê Tchê e Rojas dominaram o meio-campo e comandaram a virada nos acréscimos.

Bola aérea atormenta o Fluminense mais uma vez

A bola aérea voltou a tirar o sono dos tricolores. Afinal, o Vasco marcou três vezes desse jeito. No primeiro gol, Nuno Moreira aproveitou sobra na entrada da área após um escanteio. Já no segundo, Cuiabano cruzou e encontrou Spinelli livre no meio da área, no espaço entre Jemmes e Renê. Por fim, nos acréscimos Thiago Mendes marcou do mesmo modo após cruzamento de Rojas.

Nos clássicos contra o Vasco, principalmente, a bola aérea tem sido o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Na semifinal da Copa do Brasil de 2025, por exemplo, Vegetti fez o gol da vitória (também de virada) pelo alto. Antes, Rayan já tinha feito depois de receber um cruzamento rasteiro de Andrés Gómez. Já no jogo de volta da semifinal do Carioca de 2026, Robert Renan marcou em rebote de escanteio.

Nos últimos dois jogos da temporada, o Fluminense sofreu quatro gols de bola aérea. Além dos três na derrota para o Vasco, o Tricolor também sofreu um na vitória sobre o Athletico-PR. Na ocasião, o Time de Guerreiros vencia por 2 a 1 e tinha um a mais em campo, mas cedeu o empate com o gol de cabeça de Luiz Gustavo. No apagar das luzes, Guilherme Arana fez o gol da vitória.

Com a derrota, o Fluminense caiu para o quarto lugar com 13 pontos e perdeu a chance de seguir na cola dos líderes Palmeiras e São Paulo, que têm 16 pontos, cada. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (21), às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético, no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão, e busca virar a página para apagar a derrota dolorosa diante do Vasco.

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