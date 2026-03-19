Torcedores do Fluminense colocam virada para o Vasco na conta de Zubeldía: “Humilhante”

A derrota de virada para o Vasco, após abrir dois gols de vantagem, gerou uma onda de reclamações de torcedores do Fluminense nas redes sociais. Apesar da insatisfação pelo resultado de 3 a 2 no Maracanã, os tricolores concentraram suas queixas nas decisões de Luis Zubeldía — apontado como principal culpado pelo primeiro resultado adverso em clássicos na temporada.

Após o apito final, parte dos torcedores demonstrou insatisfação com decisões tomadas ao longo do confronto. As substituições realizadas pelo treinador no segundo tempo concentraram a maior parte dos protestos nas redes sociais.

“Essa derrota é na conta do Zubeldía”, escreveu um torcedor.

Zubeldia é o maior culpado da derrota humilhante para o Vasco, juntamente com ganso, serna, Otávio e castillo, o time morreu com as mudanças pic.twitter.com/vlx7mPeK7Y — Sérgio Roberto (@_Sergiorobertto) March 19, 2026

Hoje ta na conta do Zubeldia e do Jammes. Mexidas horríveis do treinador e partida lamentável do zagueiro. — Abero (@Aberotricolor) March 19, 2026

O Renato ganhou o jogo sozinho ontem, literalmente. Zubeldia não tem brio pra vencer os técnicos que são melhores que ele. Pode observar que todos os jogos que enfrentou um técnico superior ele perdeu. Diniz, Jardim, Renato e Abel. — Dan (@_danielolivei) March 19, 2026

Zubeldia tá fazendo com o Otávio a mesma coisa que o Renato fez com o Soteldo Teimando e batendo de frente com a torcida — Rennan (@Augusto_ffc) March 19, 2026

Zubeldía perde primeiro clássico em 2026

O Fluminense iniciou o clássico no Maracanã em ritmo alto e abriu o placar antes do primeiro minuto, depois de erro na saída de bola do adversário. Lucho recuperou a posse e serviu Canobbio para marcar. A partir da vantagem, o time passou a atuar de forma mais recuada, deixou a iniciativa para o Vasco e buscou contra-ataques.

Depois do intervalo, o Fluminense voltou melhor e ampliou a vantagem aos sete minutos, em jogada coletiva que terminou com finalização de Hércules no ângulo. O Vasco, então, passou a ocupar mais o campo ofensivo e aumentou a pressão. Com mudanças feitas por Renato, a equipe passou a explorar principalmente as bolas aéreas e a presença constante na área tricolor.

A estratégia alterou o cenário do jogo e permitiu que o adversário marcasse três vezes — com Spinelli, Nuno e Thiago Mendes — construindo a virada no placar.

A derrota mantém o Fluminense com 13 pontos no Brasileirão, na quarta colocação, mas com possibilidade de perder mais uma posição dependendo do resultado do Flamengo, que ainda encara o Remo. O resultado também reforça uma preocupação recente: em duas partidas, a equipe sofreu cinco gols, sendo quatro deles originados em cruzamentos pelo alto.

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