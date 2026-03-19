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Torcedores do Fluminense colocam virada para o Vasco na conta de Zubeldía: &#8220;Humilhante&#8221;

Torcedores do Fluminense colocam virada para o Vasco na conta de Zubeldía: &#8220;Humilhante&#8221;
Torcedores do Fluminense colocam virada para o Vasco na conta de Zubeldía: “Humilhante” -

A derrota de virada para o Vasco, após abrir dois gols de vantagem, gerou uma onda de reclamações de torcedores do Fluminense nas redes sociais. Apesar da insatisfação pelo resultado de 3 a 2 no Maracanã, os tricolores concentraram suas queixas nas decisões de Luis Zubeldía — apontado como principal culpado pelo primeiro resultado adverso em clássicos na temporada.

Após o apito final, parte dos torcedores demonstrou insatisfação com decisões tomadas ao longo do confronto. As substituições realizadas pelo treinador no segundo tempo concentraram a maior parte dos protestos nas redes sociais.

“Essa derrota é na conta do Zubeldía”, escreveu um torcedor.

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O Fluminense iniciou o clássico no Maracanã em ritmo alto e abriu o placar antes do primeiro minuto, depois de erro na saída de bola do adversário. Lucho recuperou a posse e serviu Canobbio para marcar. A partir da vantagem, o time passou a atuar de forma mais recuada, deixou a iniciativa para o Vasco e buscou contra-ataques.

Depois do intervalo, o Fluminense voltou melhor e ampliou a vantagem aos sete minutos, em jogada coletiva que terminou com finalização de Hércules no ângulo. O Vasco, então, passou a ocupar mais o campo ofensivo e aumentou a pressão. Com mudanças feitas por Renato, a equipe passou a explorar principalmente as bolas aéreas e a presença constante na área tricolor.

A estratégia alterou o cenário do jogo e permitiu que o adversário marcasse três vezes — com Spinelli, Nuno e Thiago Mendes — construindo a virada no placar.

A derrota mantém o Fluminense com 13 pontos no Brasileirão, na quarta colocação, mas com possibilidade de perder mais uma posição dependendo do resultado do Flamengo, que ainda encara o Remo. O resultado também reforça uma preocupação recente: em duas partidas, a equipe sofreu cinco gols, sendo quatro deles originados em cruzamentos pelo alto.

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