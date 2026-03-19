Flamengo x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Com expectativa de um Maracanã lotado, Flamengo e Remo duelam nesta quinta-feira (19/3), a partir das 20h (de Brasília), quando há a sequência da sétima rodada do Brasileirão. Em quinto lugar, o Fla pode pular à vice-liderança em caso de vitória, enquanto o Remo visa deixar a zona de rebaixamento. O jogo marca o reencontro das equipes após 13 anos e também pode contar, aliás, com marcas históricas de Pedro.

A Voz do Esporte entra em campo e transmite o embate ao vivo, a partir de 18h30. Fellipo Souza narra a peleja, com o suporte do comentarista João Miguel Lotufo e do repórter Vanderlei Lima.

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