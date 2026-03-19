Santos acertou com Cuca em negociação que durou apenas duas horas

O Santos não perdeu tempo para conseguir fechar com um novo treinador. De acordo com o jornalista Lucas Musetti, do ”Uol”, o Peixe fechou com Cuca duas horas depois de demitir Vojvoda. O argentino não aguentou a pressão pelos maus resultados e acabou sendo desligado após a derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão.

As conversas começaram nos primeiros minutos da madrugada desta quinta-feira (19/3) e avançaram sem entraves. Por volta das duas da manhã, o acerto já estava encaminhado. A oficialização veio pouco depois, às 8h, consolidando uma negociação considerada relâmpago nos bastidores.

Cuca desembarca no clube acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. O trio assume a equipe com contrato válido até dezembro.

O treinador, inclusive, já estava ciente da possibilidade e aguardava o contato da diretoria. Ele era o nome preferido tanto do presidente Marcelo Teixeira quanto do diretor Alexandre Mattos.

Quando recebeu a ligação, Cuca não impôs dificuldades. Sem grandes exigências, aceitou rapidamente os termos, o que facilitou o desfecho do acordo em curto espaço de tempo.

Assim, o Santos levou cerca de duas horas para selar o compromisso e aproximadamente oito horas para torná-lo público. A mudança no comando técnico ocorre logo após a saída de Juan Pablo Vojvoda.

A estreia do novo treinador já tem data marcada. Cuca comandará a equipe neste domingo (22/3), diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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