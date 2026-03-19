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Santos acertou com Cuca em negociação que durou apenas duas horas

Santos acertou com Cuca em negociação que durou apenas duas horas
Santos acertou com Cuca em negociação que durou apenas duas horas -

O Santos não perdeu tempo para conseguir fechar com um novo treinador. De acordo com o jornalista Lucas Musetti, do ”Uol”, o Peixe fechou com Cuca duas horas depois de demitir Vojvoda. O argentino não aguentou a pressão pelos maus resultados e acabou sendo desligado após a derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão.

As conversas começaram nos primeiros minutos da madrugada desta quinta-feira (19/3) e avançaram sem entraves. Por volta das duas da manhã, o acerto já estava encaminhado. A oficialização veio pouco depois, às 8h, consolidando uma negociação considerada relâmpago nos bastidores.

Cuca desembarca no clube acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. O trio assume a equipe com contrato válido até dezembro.

O treinador, inclusive, já estava ciente da possibilidade e aguardava o contato da diretoria. Ele era o nome preferido tanto do presidente Marcelo Teixeira quanto do diretor Alexandre Mattos.

Quando recebeu a ligação, Cuca não impôs dificuldades. Sem grandes exigências, aceitou rapidamente os termos, o que facilitou o desfecho do acordo em curto espaço de tempo.

Assim, o Santos levou cerca de duas horas para selar o compromisso e aproximadamente oito horas para torná-lo público. A mudança no comando técnico ocorre logo após a saída de Juan Pablo Vojvoda.

A estreia do novo treinador já tem data marcada. Cuca comandará a equipe neste domingo (22/3), diante do Cruzeiro, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

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