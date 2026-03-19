Corinthians recua e não deve avançar por Arthur Cabral, do Botafogo

O Corinthians não deve avançar pela contratação do atacante Arthur Cabral, do Botafogo. O Timão decidiu recuar nas negociações por causa dos custos mensais do jogador, que ultrapassam a marca de R$ 1 milhão, segundo o jornalista Pedro Ramiro, da “ESPN”. Dessa forma, a negociação parece distante de um acordo e o futuro do centroavante segue indefinido.

Na reta final da janela de transferências doméstica, o Corinthians fez sondagem pelo atacante Arthur Cabral. A ideia era um empréstimo de um ano. Atualmente, o Timão conta com Yuri Alberto e Pedro Raul como opções de referência no ataque. Contudo, o técnico Dorival Júnior deseja se proteger para uma eventual saída de Yuri Alberto no meio do ano e deu aval para o nome.

O Botafogo ainda está disposto a negociar Arthur Cabral, caso as condições agradem. Afinal, o Alvinegro vive crise financeira e está passando por um processo de reformulação. No início do ano, por exemplo, negociou nomes como o volante Marlon Freitas e o meia-atacante Savarino, com o objetivo de diminuir a folha salarial e arrecadar recursos financeiros.

Contratado no ano passado, Arthur Cabral custou 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual) junto ao Benfica, de Portugal. Desde a sua chegada, o centroavante disputou 40 jogos, fez seis gols e deu quatro assistências. Contudo, o jogador não conseguiu se firmar, principalmente pelo baixo número de gols. Em 2026, por exemplo, são 12 jogos e apenas um gol.

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