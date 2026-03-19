Preesidente do Corinthians convoca votação para afastar Romeu Tuma Júnior

O ambiente político do Corinthians ganhou novos contornos de tensão. O presidente Osmar Stabile convocou membros do Conselho Deliberativo para uma reunião extraordinária que vai discutir o afastamento cautelar de Romeu Tuma Júnior, atual presidente do órgão. O encontro está marcado para segunda-feira (23/3), às 18h, no Parque São Jorge.

A iniciativa, no entanto, enfrenta resistência imediata. Ao portal “ge”, Tuma afirmou que a convocação não segue o regimento interno do clube e, por isso, sustenta que a votação não deve acontecer.

Contudo, o estopim do conflito remonta à última reunião do Conselho. Afinal, segundo Stabile, Tuma teria encerrado a sessão sem permitir que os conselheiros votassem a proposta de reforma do estatuto. Assim, o presidente decidiu avançar com a tentativa de afastamento.

Na avaliação de Stabile, a medida precisou partir da presidência do clube. Como chefe do Conselho Deliberativo, Tuma não convocaria uma reunião para deliberar sobre o próprio afastamento.

Presidente do Corinthians sofreu ameaças

Além da disputa institucional, o caso ganhou um componente mais grave. O mandatário do Corinthians afirma ter sido coagido por Tuma durante um jantar realizado nas dependências do clube. De acordo com o relato, o presidente do Conselho teria feito a seguinte afirmação: “Ou você faz o que eu quero ou eu vou te f…”.

Ainda segundo Stabile, a declaração ocorreu em meio a uma cobrança para a demissão de funcionários ligados a adversários políticos de Tuma dentro do clube.

O presidente do Conselho Deliberativo rebate as acusações. Ele nega qualquer tipo de coação e afirma que pretende levar o caso à polícia para esclarecimento dos fatos.

Paralelamente, a questão já começou a ser tratada internamente. Na última semana, Stabile protocolou um pedido junto à Comissão de Ética do clube para abertura de investigação.

O órgão, presidido por Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo, será responsável por ouvir os envolvidos, analisar as provas e, se necessário, recomendar sanções disciplinares. Entre as possibilidades estão advertências e até suspensões das atividades dentro do clube.

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