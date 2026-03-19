Jogadores do Botafogo cobram Freitas, que responde: “Ganhei nessa p*** aí”

O volante Freitas, do Palmeiras, tem por esporte preferido diminuir o Botafogo, seu ex-clube, quando pode. Na última quarta-feira (19), pela rodada 7 do Campeonato Brasileiro, no encontro entre o Glorioso e o Verdão, no Allianz Parque, o camisa 17 foi, enfim, cobrado por sua atitudes e ressentimento. Primeiro, durante a bola rolando, levou um tranco de Tucu. Após a vitória dos paulistas por 2 a 1, recebeu de forma veemente o repúdio dos ex-companheiros.

Freitas, acuado, reagiu.

“Seu otário! Me respeita! Tem que me respeitar! Eu ganhei nessa p*** aí!”, vociferou o cabeça de área alviverde, contido pelo auxiliar João Martins, contra Tucu.

Depois, porém, o volante do Verdão tentou se explicar aos ex-companheiros do Botafogo. Montoro foi, então, o primeiro a repelir Freitas.

“Você fala muito”, colocou o Monstrinho, com o dedo em riste.

Freitas também foi até Bastos. Mas o Palanca Negra ignorou o ex-capitão alvinegro.

“Tá bom, tá bom. Vai para lá”, disse o zagueirão do Botafogo.

Marçal também “corta” Freitas

Marçal, um dos líderes do elenco alvinegro, foi outro que apareceu na celeuma do Allianz Parque. E, obviamente, não quis papo com o jogador do Palmeiras.

“Você não tem respeito, você não tem respeito”, disse, para, na sequência, deixar Freitas falando sozinho.

Capitão nos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, taças que eternizou em um dos braços, Freitas não tem uma boa reputação no botafoguismo, como, por exemplo, Savarino e Cuiabano, dois jogadores que defendem rivais (Fluminense e Vasco, respectivamente). Assim que saiu do Glorioso, ele deu indiretas ao Mais Tradicional. Na última, disse que o caneco do Paulista de 2026 era o mais importante da carreira.

O Botafogo trouxe Freitas do rebaixado Atlético-GO em 2023. No Alvinegro, ele foi um dos emblemas das equipes de 2024 e 2025.

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