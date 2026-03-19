Record monta plano especial para Copa e negocia ida de ex-Globo aos Estados Unidos

Enquanto conduz as etapas finais do planejamento para a cobertura da Copa do Mundo, a Record trata a possível presença de Felipe Andreoli nos Estados Unidos como eixo do projeto editorial. O projeto, porém, ainda depende de negociações comerciais para sustentar a permanência do apresentador no país durante o torneio, com foco na Seleção Brasileira.

A empresa busca viabilizar financeiramente a operação, e a negociação com marcas orienta o desenho da cobertura. Além da cobertura dos conteúdos ligados à Canarinho, a emissora visa utilizar Andreoli em ações publicitárias destinadas à televisão e às redes sociais a fim de assegurá-lo no país.

Esse movimento ocorre em meio à estruturação do restante da equipe para o torneio marcado entre junho e julho. Embora ainda não tenha concluído a lista de profissionais envolvidos, a emissora já confirmou o envio de repórteres para acompanhar o Mundial in loco.

O possível acordo também marcaria o retorno de Andreoli ao jornalismo esportivo diário após a passagem de uma década pela TV Globo. Antes de deixar a emissora carioca, ele apresentava o Globo Esporte São Paulo — onde permaneceu entre 2019 e 2024.

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Record na Copa do Mundo

A iniciativa também retoma uma tentativa anterior da Record de ampliar sua presença no Mundial. Em 2024, a empresa negociou com a Livemode o licenciamento de partidas, mas o acordo não avançou por limitações nos direitos de transmissão. Isso porque o pacote não incluiria jogos exclusivos para TV aberta, prejudicando, sobretudo, a captação de anunciantes.

Sem o acordo, a transmissão da Copa ficou distribuída entre Globo, SporTV, GE TV, Cazé TV, SBT e N Sports. As duas últimas operam em parceria de equipe e estrutura.

Saída de Andreoli da Globo

O jornalista deixou a antiga casa em outubro de 2024, após uma década na emissora. Ao longo do período, também participou do Esporte Espetacular e atrações no SporTV, além da apresentação de programas como o Encontro.

“Foram dez anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo”, escreveu no Instagram à época.

Em 2025, assinou contrato com a Record ao lado de sua esposa Rafa Brites, também ex-Globo. Eles, inclusive, apresentaram um reality juntos na emissora.

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