Internacional lamenta morte de João Carlos, campeão brasileiro de 1979

Morreu nesta quarta-feira (18), aos 68 anos, o ex-lateral-direito João Carlos Barcelos, campeão brasileiro invicto pelo Internacional em 1979. De acordo com o clube, ele não resistiu às complicações de uma parada cardíaca sofrida dno início da semana. Ainda não há informações sobre o enterro.

Revelado no próprio Inter, João Carlos construiu uma trajetória marcante com a camisa colorada. Dessa forma, tornou-se peça importante de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Além disso, integrou o elenco campeão brasileiro de 1979, comandado por Ênio Andrade. A conquista ficou eternizada por ter sido alcançada de maneira invicta, um feito único até hoje no futebol brasileiro.

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Legado familiar e trajetória no futebol

Na campanha histórica, o Internacional contou com um time que se tornou referência. Ao lado de nomes como Falcão, João Carlos participou diretamente de uma trajetória que terminou com o título após vitória sobre o Vasco na decisão. Ele também esteve presente na equipe que alcançou o vice-campeonato da Libertadores de 1980, conquistada pelo Nacional-URU. João Carlos também defendeu Náutico, Santo André (SP) e Sampaio Corrêa.

O Sport Club Internacional lamenta o falecimento de João Carlos Barcelos, lateral colorado campeão Brasileiro de 1979. O ex-atleta do Clube do Povo é pai de Diego e Diogo, ex-jogadores revelados pelo Celeiro de Ases e, atualmente, treinadores das categorias de Base do Clube. O… pic.twitter.com/BbVgCaorr8 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 18, 2026

Fora dos gramados, João Carlos deixa um legado familiar ligado ao futebol. Ele era pai dos ex-jogadores Diego e Diogo Barcelos, que também atuaram pelo clube e hoje trabalham nas categorias de base do próprio Internacional.

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