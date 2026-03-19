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Internacional lamenta morte de João Carlos, campeão brasileiro de 1979

Internacional lamenta morte de João Carlos, campeão brasileiro de 1979
Internacional lamenta morte de João Carlos, campeão brasileiro de 1979 -

Morreu nesta quarta-feira (18), aos 68 anos, o ex-lateral-direito João Carlos Barcelos, campeão brasileiro invicto pelo Internacional em 1979. De acordo com o clube, ele não resistiu às complicações de uma parada cardíaca sofrida dno início da semana. Ainda não há informações sobre o enterro.

Revelado no próprio Inter, João Carlos construiu uma trajetória marcante com a camisa colorada. Dessa forma, tornou-se peça importante de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube. Além disso, integrou o elenco campeão brasileiro de 1979, comandado por Ênio Andrade. A conquista ficou eternizada por ter sido alcançada de maneira invicta, um feito único até hoje no futebol brasileiro.

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Legado familiar e trajetória no futebol

Na campanha histórica, o Internacional contou com um time que se tornou referência. Ao lado de nomes como Falcão, João Carlos participou diretamente de uma trajetória que terminou com o título após vitória sobre o Vasco na decisão. Ele também esteve presente na equipe que alcançou o vice-campeonato da Libertadores de 1980, conquistada pelo Nacional-URU. João Carlos também defendeu Náutico, Santo André (SP) e Sampaio Corrêa.

Fora dos gramados, João Carlos deixa um legado familiar ligado ao futebol. Ele era pai dos ex-jogadores Diego e Diogo Barcelos, que também atuaram pelo clube e hoje trabalham nas categorias de base do próprio Internacional.

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