Com novidade do Sauditão, Nova Caledônia anuncia convocados para a repescagem

A seleção da Nova Caledônia está convocada para a disputa da repescagem para a Copa do Mundo, no final do mês de março, no México. O técnico Johann Sidaner chamou 26 atletas para a partida contra a Jamaica, em Guadalajara, que acontece no dia 26. Caso vença, os Cagous encaram a República Democrática do Congo, no dia 31, em busca de uma vaga no Mundial.
A lista é composta por atletas que atuam no futebol local e também nas divisões inferiores da França. Ao todo, 12 atletas estão em clubes franceses, dez defendem equipes do território, dois jogam no Tahiti United, um em Israel e outro na Arábia Saudita.
E é justamente da liga saudita que chega a grande novidade da seleção. Angelo Fulgini, do Al-Taawoun, conseguiu alterar sua nacionalidade no final do ano passado. O jogador nasceu em Abidjan, na Costa do Marfim, mas possui cidadania francesa por conta de seus pais. Além disso, sua mãe nasceu na Nova Caledônia, que é um território francês, o que auxiliou na mudança. Fulgini tem 29 anos e pertence ao Lens. Ele também possui passagens pelo Angers, Mainz, Valenciennes e já chegou a atuar pela seleção sub-21 da França.
Outros destaques, como o atacante Georges Gope-Fenepej, o defensor Joseph Athale e o capitão César Zeoula. A Nova Caledônia iniciou sua preparação para a repescagem no começo do mês e disputou um amistoso contra o Vertou, da quinta divisão francesa, e venceu por 3 a 1.
Confira a convocação da Nova Caledônia:
Goleiros: Rocky Nyikeine (Gaica-NCL), Mickal Ulili (Magenta-NCL) e Thomas Schmidt (Tiga Sport-NCL);
Defensores: Bernard Iwa (Lossi-NCL), Henri Wélépane (Tiga Sport-NCL), Fonzy Ranchain (Vertou-FRA), Morgan Mathelon (Tiga Sport-NCL), William Rokuad (Normanville-FRA), Didier Simane (ASPTT Dijon-FRA) e Joseph Athale (Tahiti United-TAI);
Meias: Angelo Fulgini (Al-Taawoun-ARS), Pierre Bakou (Vertou-FRA), Jekob Jeno (Hapoel Rishon LeZion-ISR), Joris Kenon (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu-FRA), César Zeoula (Chauvigny-FRA), Shene Wélépane (Tiga Sport-NCL), Titouan Richard (Olympique Salaisse-FRA), Yoan Béaruné (Horizon Patho-NCL) e David Béaruné (Tiga Sport-NCL);
Atacantes: Georges Gope-Fenepej (Saint-Colomban Locminé-FRA), Jean-Jacques Katrawa (Lucciana-FRA), Lues Waya (Vertou-FRA), Gérard Waia (Vertou-FRA), Germain Haewegene (Tahiti United-TAI), Pierre Iékawé (Tiga Sport-NCL) e Bryan Ausu (Sud-FRA).
