Abel sinaliza mudanças no Palmeiras para clássico contra o São Paulo

Após a vitória contra o Botafogo, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, o Palmeiras muda o foco e inicia a preparação para um confronto direto no topo da tabela. Neste sábado (21), às 21h, o time encara o São Paulo, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

De olho no clássico, o técnico Abel Ferreira já indicou possíveis alterações na formação titular. Após a vitória sobre o Botafogo, o treinador adiantou que deve promover mudanças, principalmente nas laterais.

“No próximo jogo, é bem provável que jogue o Khellven. Fizemos dois jogos em casa depois do jogo do Vasco e da final. Khellven vinha jogando de forma consecutiva”, disse o português, em coletiva.

A tendência é que Agustín Giay, titular nas últimas partidas, deixe a equipe. Pelo lado oposto, Arthur ganhou espaço recentemente, enquanto Joaquín Piquerez voltou a ser opção no banco na rodada passada. Abel também abriu espaço para outras possibilidades no setor e reforçou a importância de rodar o elenco.

“Arthur está a treinar conosco, não pode mais jogar no sub-20 e tem vindo a crescer. Não tenho usado muito o Jefté, mas pode jogar o próximo jogo, é uma questão de dar oportunidade. Mas poderia ter jogado o Jefté sem problema nenhum. É forte, precisa do carinho e confiança do treinador mas sabe que tem”, analisou.

Palmeiras prepara controle de carga com o elenco

Além das questões táticas, o controle de carga física pesa nas decisões da comissão técnica, especialmente às vésperas da Data Fifa. Jogadores com maior minutagem entram no radar, e o risco de lesões passa a influenciar diretamente as escolhas.

Dois nomes, porém, preocupam pelo desgaste acumulado: Gustavo Gómez e Flaco López. Convocados por Paraguai e Argentina, respectivamente, eles não terão período adequado de descanso. Para Abel, o intervalo entre jogos pode ser suficiente em alguns casos, mas o acúmulo cobra seu preço ao longo da sequência.

“A probabilidade de se lesionar depois de jogos seguidos existe. Se o jogador diz que está cansado, há uma decisão. Você começa a ver a linguagem corporal se está ou não disponível. Tirando esses quatro (Carlos Miguel, Gómez, Flaco e Piquerez), temos trocado por opção e por lesão”, finalizou.

Diante desse cenário, novas mudanças não estão descartadas. O clássico ganha ainda mais peso por se tratar de um confronto direto pela liderança. O Palmeiras ocupa a primeira posição, enquanto o São Paulo aparece logo atrás. Ambos somam 16 pontos, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols.

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