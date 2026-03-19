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Flamengo mira recorde de invencibilidade como mandante nos pontos corridos

Flamengo mira recorde de invencibilidade como mandante nos pontos corridos
Flamengo mira recorde de invencibilidade como mandante nos pontos corridos -

Dono do recorde de maior invencibilidade da história do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também mira a maior sequência da era dos pontos corridos como mandante. Invicto há 25 jogos, o Rubro-Negro pode se isolar com a quinta maior marca nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), contra o Remo, no Maracanã, pela 7ª rodada. Dessa forma, basta não perder para o Leão Azul para deixar o Grêmio para trás.

A última derrota do Flamengo como mandante no Brasileirão aconteceu em 2024. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Fluminense. Desde então, foram 25 jogos de invencibilidade, com 17 vitórias e oito empates. O desempenho dentro de casa, aliás, foi determinante para o sucesso do ano passado, quando conquistou o título brasileiro.

Na era dos pontos corridos, a maior invencibilidade como mandante pertence ao São Paulo. Entre 2008 e 2009, o time paulista ficou 32 jogos invicto, com 22 vitórias e dez empates. Portanto, se não fosse a derrota para o Fluminense em 2024, o Flamengo poderia bater o recorde nesta quinta. Afinal, nos últimos 32 jogos obteve 21 vitórias, 10 empates e apenas uma derrota.

Após 48 anos, o Flamengo reencontra o Remo no Brasileirão. O Rubro-Negro, aliás, tem um retrospecto negativo contra os paraenses na competição nacional. Afinal, são cinco jogos, três derrotas e duas vitórias. Contudo, o histórico do confronto é positivo. Desde o último encontro pelo Brasileiro, o Mais Querido levou a melhor em confrontos pela Copa do Brasil.

Mais vitórias seguidas no Brasileirão:

1º – São Paulo: 32 jogos (2008-2009)
2º – Atlético: 31 jogos (2011-2013)
3º – Palmeiras: 31 jogos (2018-2019)
4º – Corinthians: 29 jogos (2015-2016)
5º – Grêmio: 25 jogos (2008-2010)
6º – Flamengo: 25 jogos (2024-2026)
7º – Athletico-PR: 24 jogos (2007-2008)
8º – Fortaleza: 24 jogos (2023-2025)
9º – Internacional: 23 jogos (2016-2018)
10º – São Paulo: 23 jogos (2017-2018)

*Nos pontos corridos

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