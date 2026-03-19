Artur Jorge assume o Cruzeiro com missão de tirar equipe da lanterna

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (19) contratação do técnico Artur Jorge , que assinou contrato até o fim de 2027. Assim, a cúpula celeste aposta todas as suas fichas numa recuperação rápida do time, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro. O treinador português chega para substituir Tite em um momento delicado da temporada. Além disso, a mudança no comando acontece logo após mais um resultado negativo.

Na quarta (18), com nove desfalques e sem treinador titular, o Cruzeiro perdeu para o Athletico-PR, ampliando a sequência sem vitórias no Brasileirão. A equipe ocupa a última posição na tabela, com apenas três pontos em sete jogos, e está na zona de rebaixamento desde o início da competição.

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Desafios imediatos e necessidade de reação

O início de trabalho de Artur Jorge, campeão brasileiro pelo Botafogo em 2024, será marcado por desafios significativos. Internamente, jogadores reconhecem a urgência por uma reação rápida, enquanto a torcida demonstra crescente preocupação com a campanha. Dessa forma, o novo treinador terá pouco tempo para implementar mudanças.

Outro ponto que preocupa é o desempenho defensivo. A equipe celeste sofreu gols em todas as partidas, evidenciando problemas de organização e consistência. Assim, ajustar o sistema defensivo deve ser uma das prioridades da nova comissão técnica.

Além disso, Artur Jorge precisará lidar com um elenco que recentemente sofreu com desfalques importantes. Em jogos anteriores, o Cruzeiro chegou a ter nove ausências, o que impactou diretamente o rendimento dentro de campo e dificultou a busca por melhores resultados.

O Cruzeiro enfrenta o Santos no domingo (22), no Mineirão. Artur Jorge poderá contar com Matheus Pereira, já que Gerson e Kaio Jorge ainda são dúvidas.

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