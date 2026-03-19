O volante Newton desfalca o Botafogo por três semanas. O cabeça de área teve uma lesão no ombro direito. Ele já não participou da derrota do Glorioso para o Palmeiras por 2 a 1, na última quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

Newton se lesionou na derrota para o Flamengo por 3 a 0, no último sábado (14), no Estádio Nilton Santos, na jornada anterior, ao ser puxado por Evertton, do adversário.

Com a lesão, Newton também não enfrenta o Red Bull Bragantino, sábado (21), em Bragança Paulista, e o Athletico-PR, dia 29, na Arena da Baixada. A tendência é o volante retornar contra o Mirassol, após a Data Fifa, no dia 1º de abril, contra o Mirassol, no Estádio Nilton Santos.

Em 2026, Newton soma 13 participações pelo Botafogo, sem nenhum gol marcado.

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