Técnico do Fluminense explica ausência de questionado agueiro diante do Vasco

A ausência do zagueiro Freytes pesou para o Fluminense no clássico contra o Vasco, realizado nesta quarta-feira (18). Em virtude desse desfalque, o Tricolor sofreu uma virada inesperada no Maracanã, em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Brasileiro.

Embora parte da torcida questione o desempenho do defensor, o técnico Luís Zubeldía o considera peça fundamental em seu esquema tático.

Para esclarecer a situação, o treinador explicou o motivo real que tirou o camisa 22 de campo. De acordo com o comandante, problemas médicos impediram a escalação do argentino, que mantém o status de titular absoluto sob sua gestão.

“Freytes não podia jogar, o DM me explicou que não poderia. É, assim, um jogador importante. Teve um corte de oito pontos e não poderia cabecear. Hoje, os zagueiros fizeram uma partida correta. Como equipe, me dá a sensação que falhamos nos cruzamentos, na bola parada. É uma parte que temos que fazer bem. Sabíamos que seria importante”, comentou.

Fluminense muda a defesa

Diante do cenário de improvisação, Zubeldía escolheu Ignácio para iniciar a partida ao lado de Jemmes. Por outro lado, o recém-contratado Julián Millán, que atua pelo mesmo setor de Freytes, seguiu no banco e ainda aguarda a oportunidade de estrear com a camisa tricolor.

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Como consequência do resultado negativo, o Fluminense estaciona nos 13 pontos na tabela de classificação. Agora, o elenco busca a recuperação imediata já no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Atlético-MG novamente no Maracanã.