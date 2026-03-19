Diretor explica negociação para renovar com Calleri: ”Tem quem quer, mas a gente quer mais”

O São Paulo adotou um discurso firme sobre o futuro de Jonathan Calleri. Em meio ao interesse de outras equipes, o executivo de futebol Rui Costa deixou claro que a prioridade do clube é manter o atacante no elenco.

Durante entrevista concedida à Espn, em Luque, no Paraguai, onde participou do sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, o dirigente reconheceu o assédio, mas reforçou o vínculo entre jogador e clube.

“Tem muita gente de olho. A história de vida do Calleri se confunde com o São Paulo. O Calleri tem muito a ver com o São Paulo, e o São Paulo tem muito a ver com o Calleri”, afirmou Rui Costa.

O contrato do camisa 9 se encerra ao fim da temporada, o que naturalmente aumenta a movimentação do mercado. Ainda assim, o São Paulo já deu os primeiros passos para tentar estender o vínculo. Segundo Rui Costa, há abertura de ambas as partes para avançar nas negociações.

“Ele sabe da nossa intenção de renovar e já se colocou à disposição para conversar. Temos agenda para essa conversa. Sabemos que o mercado se movimenta, é um jogador extremamente importante na função. Mas não posso antecipar nada ao torcedor do São Paulo, nunca vou faltar com a verdade com nosso torcedor. Vamos fazer os esforços possíveis para que ele fique conosco. Ele sabe disso, temos algumas agendas estabelecidas. Vamos trabalhar para que ele fique muito tempo conosco”, completou o dirigente.

Calleri é indispensável no São Paulo

Internamente, o entendimento é de que Calleri segue indispensável, não apenas pelos números em campo, mas também pela liderança e identificação com o clube. Por isso, a diretoria tenta agir com antecedência para evitar uma possível saída.

“Tem gente que quer o Calleri, mas nós queremos mais”, finalizou o dirigente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.