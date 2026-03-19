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Jogada10
Ranking de seleções da Fifa será atualizado em tempo real em datas internacionais
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Jogada10
Publicado às 13h37 de 19/03/2026
Ranking de seleções da Fifa será atualizado em tempo real em datas internacionais -
Jogada10
Nova medida permitirá acompanhar mudanças provisórias na classificação enquanto jogos acontecem ao redor do mundo
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