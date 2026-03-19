Flamengo homenageia de Arrascaeta pela marca de 100 gols

O Flamengo homenageou o meia Giorgian de Arrascaeta com uma placa comemorativa pelos 100 gols do craque com a camisa rubro-negra. Na última quarta-feira (18/3), o diretor de futebol José Boto realizou a entrega da placa, que reconhece o centenário marco do uruguaio.

O tento se deu no dia 22 de fevereiro, em vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Cobrando pênalti, de Arrascaeta marcou o segundo gol do Flamengo naquele dia, no Maracanã. Também no Maior do Mundo e de pênalti, o craque chegou ao número 101 contra o Lanús (ARG), pela final da Recopa Sul-Americana, em 27 de fevereiro.

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São atualmente 366 partidas pelo Fla, gerando média de 0,27 gols por jogo desde sua chegada, em 2019. Assim, ele detém outras marcas importantes pelo clube carioca. Arrasca, afinal, tornou-se o quarto jogador no Século XXI a marcar 100 vezes pelo Fla (depois de Gabigol, Bruno Henrique e Pedro), além de ser o maior artilheiro estrangeiro da História do clube.

Quanto aos títulos, o uruguaio também não fica para trás. Ele é, aliás, o jogador com a maior quantidade de conquistas pelo Flamengo, empatado com Bruno Henrique: 18. Já são seis edições do Carioca (2019-21, 24-26); três da Supercopa do Brasil (2020, 21 e 25), duas da Copa do Brasil (2022 e 24); três do Brasileirão (2010, 20 e 25), três da Libertadores (2019, 22 e 25); e uma Recopa Sul-Americana (2020).

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