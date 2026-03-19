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Técnico do Fluminense explica ausência de questionado zagueiro diante do Vasco

Técnico do Fluminense explica ausência de questionado zagueiro diante do Vasco
Técnico do Fluminense explica ausência de questionado zagueiro diante do Vasco -

A ausência do zagueiro Freytes pesou para o Fluminense no clássico contra o Vasco, realizado nesta quarta-feira (18). Em virtude desse desfalque, o Tricolor sofreu uma virada inesperada no Maracanã, em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Brasileiro.

Embora parte da torcida questione o desempenho do defensor, o técnico Luís Zubeldía o considera peça fundamental em seu esquema tático.

Para esclarecer a situação, o treinador explicou o motivo real que tirou o camisa 22 de campo. De acordo com o comandante, problemas médicos impediram a escalação do argentino, que mantém o status de titular absoluto sob sua gestão.

“Freytes não podia jogar, o DM me explicou que não poderia. É, assim, um jogador importante. Teve um corte de oito pontos e não poderia cabecear. Hoje, os zagueiros fizeram uma partida correta. Como equipe, me dá a sensação que falhamos nos cruzamentos, na bola parada. É uma parte que temos que fazer bem. Sabíamos que seria importante”, comentou.

Fluminense muda a defesa

Diante do cenário de improvisação, Zubeldía escolheu Ignácio para iniciar a partida ao lado de Jemmes. Por outro lado, o recém-contratado Julián Millán, que atua pelo mesmo setor de Freytes, seguiu no banco e ainda aguarda a oportunidade de estrear com a camisa tricolor.

LEIA MAIS: Derrota expõe fragilidades do Fluminense e erros de Zubeldía

Como consequência do resultado negativo, o Fluminense estaciona nos 13 pontos na tabela de classificação. Agora, o elenco busca a recuperação imediata já no sábado (21), às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Atlético-MG novamente no Maracanã.

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