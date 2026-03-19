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Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão

Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão
Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão -

O Vasco vem se especializando em conquistar vitórias de virada no Campeonato Brasileiro. Isso porque em seu terceiro compromisso à frente da equipe no torneio, Renato Gaúcho somou o seu sétimo ponto em nove possíveis. Ou seja, a contratação trouxe uma esperança de reação para o Cruz-Maltino. 

O clube de São Januário demonstrou desatenção no começo do clássico contra o Fluminense e com menos de um minuto de jogo, o Gigante da Colina ficou em desvantagem no placar. O contexto se agravou, quando na parte inicial da segunda etapa, o Tricolor das Laranjeiras ampliou o marcador. Apesar disso, os comandados de Renato Gaúcho mudaram de postura e passaram a apresentar uma determinação maior para inverter o cenário adverso. 

Assim, aos 52 minutos na etapa complementar, o Vasco assegurou uma virada pela terceira partida consecutiva no Brasileirão – em duas saiu com a vitória. Tal contexto se explica pela metodologia que o comandante implementou internamente no elenco em sua chegada há três rodadas.

Resposta do Vasco no Campeonato Brasileiro  

Inclusive, o movimento mostrou-se crucial, pois o Cruz-Maltino encontrava-se na última colocação e com apenas um ponto somado. Por outro lado, já com o trabalho de Renato Gaúcho em andamento, o clube de São Januário está em décimo lugar, com oito pontos. Deste modo, a equipe teve êxito em aumentar o seu aproveitamento para pouco mais de 77% nos últimos três jogos. 

Os cenários nas duas partidas iniciais de Renato Gaúcho no comando também tiveram enredo semelhantes. Em sua reestreia como treinador do Vasco, o Palmeiras abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Apesar disso, Renato Gaúcho obteve uma virada na etapa complementar da reestreia em seu comando do time. 

Já no desafio seguinte contra o Cruzeiro e na condição de visitante, o Cruz-Maltino até efetuou a virada e com desvantagem numérica em campo. Entretanto, a Raposa teve força para reagir e garantiu o empate no fim. Pelas circunstâncias do confronto, o empate foi um resultado positivo para o Vasco, que tinha um jogador a menos e está sem perder no Brasileirão há três rodadas.

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