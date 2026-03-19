Com Renato no comando, Vasco se especializa em viradas no Brasileirão

O Vasco vem se especializando em conquistar vitórias de virada no Campeonato Brasileiro. Isso porque em seu terceiro compromisso à frente da equipe no torneio, Renato Gaúcho somou o seu sétimo ponto em nove possíveis. Ou seja, a contratação trouxe uma esperança de reação para o Cruz-Maltino.

O clube de São Januário demonstrou desatenção no começo do clássico contra o Fluminense e com menos de um minuto de jogo, o Gigante da Colina ficou em desvantagem no placar. O contexto se agravou, quando na parte inicial da segunda etapa, o Tricolor das Laranjeiras ampliou o marcador. Apesar disso, os comandados de Renato Gaúcho mudaram de postura e passaram a apresentar uma determinação maior para inverter o cenário adverso.

Assim, aos 52 minutos na etapa complementar, o Vasco assegurou uma virada pela terceira partida consecutiva no Brasileirão – em duas saiu com a vitória. Tal contexto se explica pela metodologia que o comandante implementou internamente no elenco em sua chegada há três rodadas.

Resposta do Vasco no Campeonato Brasileiro

Inclusive, o movimento mostrou-se crucial, pois o Cruz-Maltino encontrava-se na última colocação e com apenas um ponto somado. Por outro lado, já com o trabalho de Renato Gaúcho em andamento, o clube de São Januário está em décimo lugar, com oito pontos. Deste modo, a equipe teve êxito em aumentar o seu aproveitamento para pouco mais de 77% nos últimos três jogos.

Os cenários nas duas partidas iniciais de Renato Gaúcho no comando também tiveram enredo semelhantes. Em sua reestreia como treinador do Vasco, o Palmeiras abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Apesar disso, Renato Gaúcho obteve uma virada na etapa complementar da reestreia em seu comando do time.

Já no desafio seguinte contra o Cruzeiro e na condição de visitante, o Cruz-Maltino até efetuou a virada e com desvantagem numérica em campo. Entretanto, a Raposa teve força para reagir e garantiu o empate no fim. Pelas circunstâncias do confronto, o empate foi um resultado positivo para o Vasco, que tinha um jogador a menos e está sem perder no Brasileirão há três rodadas.

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