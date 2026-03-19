Lucas revê fantasma das lesões após bom início de ano pelo São Paulo

O São Paulo terá novamente de lidar com a ausência de Lucas Moura. O meia-atacante sofreu fraturas em duas costelas e deve ficar fora de ação entre seis e oito semanas. A nova lesão interrompe um início de temporada animador e reforça o histórico recente de problemas físicos do jogador.

Aliás, Lucas acumulava bons números antes de se machucar. Em 16 partidas, marcou três gols e contribuiu com uma assistência, além de exercer papel tático relevante. Tanto com Hernán Crespo quanto sob o comando de Roger Machado, vinha sendo utilizado como articulador central.

Assim, a baixa obriga a comissão técnica a reorganizar o setor ofensivo. Aliás, a tendência é que Cauly assuma a função. O meia já ganhou oportunidade recente como titular diante do Atlético-MG, quando Lucas foi preservado por desgaste e entrou apenas na etapa final.

O lance que originou a lesão teve contornos de fatalidade. Em velocidade, Lucas foi derrubado e, na queda, acabou atingido pelo joelho de Cuello. Aliás, o impacto o tirou do jogo 12 minutos após sua entrada. Com dores intensas, deixou o campo de maca e seguiu diretamente para exames médicos, que confirmaram as fraturas.

Em um cenário mais favorável, o camisa 7 pode retornar no clássico contra o Corinthians, previsto para o início de maio. Contudo, caso o prazo se estenda, o retorno só deve acontecer próximo à pausa para a Copa do Mundo, após uma sequência maior de jogos fora.

A situação também influencia o planejamento fora de campo. Com contrato até o fim da temporada, Lucas pretende utilizar a paralisação do calendário para avaliar seu futuro antes de discutir uma possível renovação.

Lucas convive com lesões em nova passagem pelo São Paulo

Os problemas físicos têm acompanhado o jogador desde seu retorno ao clube. Em 2025, uma lesão no joelho sofrida no clássico contra o Palmeiras comprometeu grande parte da temporada. Ao todo, ele desfalcou o time em 36 partidas durante um período superior a sete meses.

Mesmo tentando voltar em jogos decisivos, como na Libertadores, o meia voltou a sentir dores após novo choque, o que agravou o quadro. Agora, novamente, o São Paulo perde seu principal articulador em um momento crucial.

No próximo compromisso, o Tricolor encara o Palmeiras, neste sábado (21/3), às 21h, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam 16 pontos, mas o rival lidera pelo saldo de gols, aumentando o peso do confronto direto sem uma de suas principais referências técnicas.

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