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Lucas revê fantasma das lesões após bom início de ano pelo São Paulo

Lucas revê fantasma das lesões após bom início de ano pelo São Paulo
Lucas revê fantasma das lesões após bom início de ano pelo São Paulo -

O São Paulo terá novamente de lidar com a ausência de Lucas Moura. O meia-atacante sofreu fraturas em duas costelas e deve ficar fora de ação entre seis e oito semanas. A nova lesão interrompe um início de temporada animador e reforça o histórico recente de problemas físicos do jogador.

Aliás, Lucas acumulava bons números antes de se machucar. Em 16 partidas, marcou três gols e contribuiu com uma assistência, além de exercer papel tático relevante. Tanto com Hernán Crespo quanto sob o comando de Roger Machado, vinha sendo utilizado como articulador central.

Assim, a baixa obriga a comissão técnica a reorganizar o setor ofensivo. Aliás, a tendência é que Cauly assuma a função. O meia já ganhou oportunidade recente como titular diante do Atlético-MG, quando Lucas foi preservado por desgaste e entrou apenas na etapa final.

O lance que originou a lesão teve contornos de fatalidade. Em velocidade, Lucas foi derrubado e, na queda, acabou atingido pelo joelho de Cuello. Aliás, o impacto o tirou do jogo 12 minutos após sua entrada. Com dores intensas, deixou o campo de maca e seguiu diretamente para exames médicos, que confirmaram as fraturas.

Em um cenário mais favorável, o camisa 7 pode retornar no clássico contra o Corinthians, previsto para o início de maio. Contudo, caso o prazo se estenda, o retorno só deve acontecer próximo à pausa para a Copa do Mundo, após uma sequência maior de jogos fora.

A situação também influencia o planejamento fora de campo. Com contrato até o fim da temporada, Lucas pretende utilizar a paralisação do calendário para avaliar seu futuro antes de discutir uma possível renovação.

Lucas convive com lesões em nova passagem pelo São Paulo

Os problemas físicos têm acompanhado o jogador desde seu retorno ao clube. Em 2025, uma lesão no joelho sofrida no clássico contra o Palmeiras comprometeu grande parte da temporada. Ao todo, ele desfalcou o time em 36 partidas durante um período superior a sete meses.

Mesmo tentando voltar em jogos decisivos, como na Libertadores, o meia voltou a sentir dores após novo choque, o que agravou o quadro. Agora, novamente, o São Paulo perde seu principal articulador em um momento crucial.

No próximo compromisso, o Tricolor encara o Palmeiras, neste sábado (21/3), às 21h, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam 16 pontos, mas o rival lidera pelo saldo de gols, aumentando o peso do confronto direto sem uma de suas principais referências técnicas.

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