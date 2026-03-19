Flamengo x Cruzeiro (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão Feminino começa a aquecer as turbinas e chega, nesta sexta-feira (20/3), com um jogaço pela quarta rodada entre concorrentes à liderança. Afinal, o Flamengo recebe o Cruzeiro no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo de times que surgem invictas e com a mesma pontuação: sete. A Raposa, no entanto, fica em terceiro por ter um saldo melhor (4 a 3), enquanto o Fla é o quarto.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo, campeão em 2016, venceu suas duas primeiras rodadas, passando por Mixto (1 a 0) e Red Bull Bragantino (4 a 2), mas vem de empate em clássico carioca. Jogando no estádio Nilton Santos, ficou no 1 a 1 com o Botafogo, pela terceira rodada. Com sete pontos, o time de Celso Silva pode ultrapassar o Palmeiras (líder, com nove), assumindo a ponta da tabela.

Vale lembrar, porém, que as Rubro-Negras não vencem desde fevereiro. Antes de empatar com o Botafogo, a equipe ficou com o vice da Copa Rio Feminina ao perder para o Fluminense (2 a 0), dia 8 de março, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

Como chega o Cruzeiro

O mesmo vale para o Cruzeiro, atual vice-campeão. Afinal, a equipe mineira também chega com sete pontos, podendo atingir os dez e superar o próprio Palmeiras e também o Santos (outro que tem sete pontos), tomando para si a dianteira do certame.

A Raposa, aliás, jamais conquistou o Brasileirão feminino, vindo de vice para o Corinthians. O time de Jonas Urias chega com moral após vencer o clássico com o Atlético-MG por 3 a 1, no último sábado (14/3), além de ter conquistado o Campeonato Mineiro num agregado de 6 a 2 diante do América-MG.

Flamengo x Cruzeiro

Brasileirão Feminino – 4ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 20/3/2026, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Layza Cavalcanti e Jucinara; Letícia, Djeni e Ju Ferreira; Mariana, Fernanda e Cristiane. Técnico: Celso Silva.

CRUZEIRO: Camila; Tainara, Paloma Maciel, Vitoria Calhau e Capelinha; Marília, Gisseli e Gaby Soares; Rafa Levis, Byanca Brasil e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

Onde assistir: SporTV

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